[자막뉴스] "악마도 이보단 덜 악랄할 것"…시신이라도 보려면 "돈 내놔"

이란 당국이 반정부 시위 과정에서 숨진 이들의 시신을 수습해 장례를 치르려는 유족들에게 거액의 돈을 요구하고 있다는 보도가 나왔습니다.



영국 BBC는 15일 복수의 소식통을 인용해 이란 당국이 반정부 시위 과정에서 숨진 시신을 영안실과 병원 등에 보관하고 유족이 돈을 내지 않으면 시신을 돌려주지 않고 있다고 보도했습니다.



북부 도시 라슈트의 한 유족은 매체에 "치안 군경이 사망자 시신을 넘기는 대가로 5천 달러를 요구했다"며 "시신이 푸르시나 병원 영안실에 보관돼 있고, 그곳에는 최소 70구의 다른 시위 사망자 시신도 함께 있었다"고 했습니다.



테헤란에서는 쿠르드계 건설 노동자 가족이 시신을 찾으러 갔다가 한화 약 1천 만원에 해당하는 10억 토만을 내야 한다는 말을 듣기도 했다고 했습니다.



이란 건설 노동자 월수입이 약 15만 원이란 사실을 감안하면 월급의 70배에 달하는 돈을 요구받은 겁니다.



이 유족은 BBC에 "그 돈을 감당할 수 없어 아들의 시신을 받지 못한 채 돌아섰다"고 말했습니다.



이란 당국이 임의로 시신을 처분할 것을 우려해 영안실 문을 부수고 들어가 시신을 되찾는 이들의 사례도 전해졌습니다.



사망자 가족들에게 친정부 선전 활동에 참여하면 시신을 '무료'로 넘겨주겠다는 제안을 하는 경우도 있는 것으로 알려졌습니다.



한 희생자 가족은 BBC에 "우리는 친정부 집회에 나가 고인을 '순교자'로 내세우라는 요구를 받았지만, 여기에 동의하지 않았다"고 했습니다.



이란 정권이 시위대에 무차별 총격을 가하는 등 반정부 시위 유혈 진압에 나서 적어도 수천 명 규모의 사망자가 발생했을 것이라는 추정이 나오고 있습니다.



미국 기반 인권운동가통신은 지난 14일까지 18일간 이란 전국 187개 도시에서 시위가 벌어져 시민과 군경을 포함해 최소 2천615명이 숨지고 시위 참가자 등 1만 8천470명이 체포됐다고 추산했습니다.



