[D리포트] "군필자는 40살까지 청년적금 가능"…절세 어떻게? 세제 개편 핵심 요약

앞으로 2년간 하이볼 가격이 약 15% 정도 낮아질 것으로 보입니다.



지난해 말 국회는 낮은 도수 혼성 주류에 대해 올해 4월부터 2028년 12월까지 30% 주세 감면 세제안을 신설했습니다.



알코올도수 8.5도 이하, 과일 등 휘발되지 않는 당분 2도 이상인 주류로 하이볼이 대표적입니다.



재정경제부는 세제 개편 후속 시행령 개정안을 발표하면서 소비자가격 인하 효과가 대략 15% 정도 될 것이라고 설명했습니다.



다만 감면 한도는 연간 수입량 400킬로리터까지만 적용되는데, 기업마다 생산량이 달라 소비자가격 인하 정도는 상품마다 차이를 보일 것으로 예상됩니다.



이번 세제 개편 후속 시행령 확정안에는 청년미래적금에 최대 40세까지 가입할 수 있는 내용도 포함됐습니다.



청년미래적금은 19세 이상 34세 이하 청년만 가입 가능한 3년 만기 상품인데, 병역 이행 시 복무 기간 최대 6년까지 제외돼 최대 40세까지 가입이 가능한 겁니다.



[조만희/재정경제부 세제실장 : 작년 12월 31일 기준 34세 이하인 경우에는, 이게 이제 청년미래적금이 아마 올해 6월에 출시된다고 합니다. 그 당시에 34세를 초과한 경우도 청년으로 봐 주겠다.]



배당소득 분리과세 혜택은 현금 배당에만 적용됩니다.



주식 배당은 분리과세 대상에서 제외한다는 의미인데, 증권사 등을 통해 주식을 대여하고 받는 배당상당액은 포함됩니다.



주말 부부가 월세 세액공제를 각자 적용받으려면 서로 다른 시군구에 살아야 하고, 배우자와 동거하는 직계 존비속 등은 무주택자여야 합니다.



항공기 결항이나 천재지변 등으로 출국이 취소됐을 때, 미리 면세품을 샀다면 회수하지 않고 예외적으로 구매를 인정합니다.



