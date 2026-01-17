코르티스, '케이팝 데몬 헌터스' 제작진의 신작 애니메이션 OST 참여

이미지 확대하기

그룹 코르티스(CORTIS)가 세계적인 제작진의 신작 애니메이션 OST에 참여했다.소니 픽쳐스 애니메이션에 따르면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 신작 'GOAT'의 삽입곡 'Mention Me'를 가창한다. 해당 음원은 2월 13일 오후 2시(한국시간) 발표된다.코르티스는 데뷔 5개월 만에 할리우드 대형 제작사의 OST 러브콜을 받으며 위용을 과시했다. 이들 외 젤리 롤(Jelly Roll), 브라이언트 반스(Bryant Barnes), 아이라 스타(Ayra Starr) 등 유명 아티스트들이 가창 라인업에 이름을 올렸다.'GOAT'는 올해 기대작으로 꼽히는 스포츠 액션 코미디 애니메이션이다. '제83회 골든글로브 시상식'(Golden Globe Awards) 2관왕에 오르고 'Golden' 신드롬을 일으킨 '케이팝 데몬 헌터스' 제작사와 제작진이 뭉쳤다. 여기에 미국프로농구(NBA) 간판 스타 스테판 커리(Stephen Curry)가 프로듀서로 참여해 기대를 높인다.코르티스의 첫 OST 'Mention Me'에 관한 자세한 정보는 추후 'GOAT'와 팀 공식 SNS에서 확인할 수 있다.한편 코르티스는 분야를 막론한 '빅네임'들과 협업하며 세계 시장에서 존재감을 키우고 있다. 이들은 최근 Apple과 함께 데뷔 앨범 인트로곡 'GO!' 퍼포먼스 영상을 Apple Immersive Video로 선보였다. 오는 2월 12일에는 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series)의 헤드라이너로 초청받았다. 해당 무대에 서는 K-팝 가수는 이들이 최초다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)