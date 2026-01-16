[자막뉴스] '서팔계' 발언 고소한 서영교…"김재원에 인신 모욕 당했다"

서영교 더불어민주당 의원이 공개 석상에서 자신을 '서팔계'라고 칭한 김재원 국민의힘 최고위원을 고소해 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울 영등포경찰서는 최근 서 의원이 제출한 고소장을 접수하고 수사팀에 사건을 배당했습니다.



김 최고위원은 지난해 11월 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "국정감사 기간 중 서영교 의원 본명이 '서팔계'였다는 사실이 드러났다"고 발언했습니다.



지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사장에서 서 의원이 곽규택 국민의힘 의원에게 '꽥꽥이'라고 말하자, 곽 의원이 '서팔계'라고 받아친 걸 인용한 겁니다.



형법은 공연히 사람을 모욕한 자에게 1년 이하 징역이나 금고, 또는 2백만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다.



대법원 판례는 모욕죄가 성립되려면 해당 표현이 상대방의 인격적 가치에 대한 사회적 평가를 저하시킬 만한 것이어야 한다고 보고 있습니다.



이번에 문제가 된 '서팔계'란 표현이 판례에 명시된 정도냐는 게 경찰 수사의 주요 판단 기준이 될 걸로 보입니다.



서 의원은 이 표현을 처음으로 쓴 곽 의원을 고소하지는 않았는데 면책 특권이 있는 국회 법사위 안에서 나온 발언이기 때문인 걸로 알려졌습니다.



서 의원은 "김 최고위원은 면책특권이 없는 공개 자리에서 인신 모욕을 했다"며 김 최고위원에게 민형사상 책임을 끝까지 묻겠다고 밝혔습니다.