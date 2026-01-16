뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

충북 '일하는 기쁨'…여성 맞춤형 일자리 사업 본격 시작

SBS 뉴스
작성 2026.01.16 17:23 조회수
PIP 닫기
<앵커>

장시간 근로가 어려운 여성이나 청년들을 위한 '일하는 기쁨' 사업이 본격적인 시작을 알렸습니다. 공동작업장을 통한 일자리 매칭으로 기업과 참여자 모두에게 호응이 높은데요.

CJB 안정은 기자가 보도합니다.

<기자>

CCTV 부품을 조립하는 한 공동작업장입니다.

작업자들은 하루 4시간 이내 주 4일 정도 짧지만 규칙적으로 일하고 있습니다.

충청북도가 육아나 학업 등으로 단시간 근로를 희망하는 청년과 여성들을 위해 추진하고 있는 '일하는 기쁨' 사업입니다.

[최수진/'일하는 기쁨' 참여 근로자 : 아이들을 돌보다 보면 일을 할 생각을 엄두조차 못 내는 경우가 많거든요. 잠깐이라도 나와서 일하니까 활력이 좀 생기고….]

지난해 일하는 기쁨 사업에 참여한 근로자 250여 명 가운데 95% 이상은 여성.

소규모 포장과 조립 등 단순 업무를 거주지 근처에서 할 수 있다 보니 호응이 높습니다.

일손 구하기 어려운 기업들에게도 큰 도움이 되고 있습니다.

지자체가 지역 인력을 채용해 기업 맞춤형으로 연계하고, 인건비의 50%를 지원하기 때문입니다.

공공 유휴 공간을 활용해 만든 공동작업장을 사용하는 것도 큰 장점입니다.

[민연홍/화장품 기업 대표 : 저희가 사업장 같은 경우도 되게 협소했었는데 따로 마련을 해주셔서 그런 부분도 굉장히 도움이 많이 되고 있습니다.]

지난해 충청북도가 조성한 공동작업장은 모두 13곳.

올해는 공동작업장을 2배 확대하고, 시군 운영 사업으로 전환해 500여 명이 참여할 수 있도록 독려할 계획입니다.

[김영환/충북도지사 : 일하는 복지라는 말로 표현이 되어 왔는데, 노인은 노인대로 중년은 중년대로 젊은 여성은 여성대로 청년은 청년대로 만들고 있는 그런 과정에 있고….]

우리 동네 상생형 일터가 도내 전역에 안착해 지역에 활력을 불어넣을 수 있을지 주목됩니다.

(영상취재 : 박희성 CJB)

CJB 안정은
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지