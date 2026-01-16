코스피 사상 첫 4,800 돌파 마감…꿈의 '5천 시대' 눈앞

<앵커>



코스피가 사상 처음으로 4천800대를 돌파해 장을 마쳤습니다. 오늘(16일)로 11일 연속 오르며 꿈의 5천 포인트를 눈앞에 뒀습니다. 원·달러 환율은 다시 1천470원을 넘어섰습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



코스피는 개장과 동시에 4천800대를 돌파했습니다.



장중 4천850선을 넘나들더니 어제보다 43.19포인트 오른 4천840.74에 거래를 마쳤습니다.



오늘 상승은 타이완의 반도체 수탁 생산업체 TSMC의 사상 최대 실적에 힘입어 반도체주가 이끌었습니다.



삼성전자가 3.47% 오르며 '15만 전자'를 목전에 뒀고, SK하이닉스도 1주당 75만 원을 넘어섰습니다.



대한항공이 실적 기대감에 5.65% 올랐고, 삼성생명은 계열사의 두나무 지분 인수 검토에 52주 신고가를 경신했습니다.



외국인과 기관이 각각 4천45억 원 3천388억 원을 순매수했고, 개인은 9천386억 원을 순매도하며 시세 차익에 나섰습니다.



코스닥도 3.43포인트 오른 954.59에 장을 마감했습니다.



코스피는 11거래일 연속으로 상승하며, 올해 단 하루도 빠지지 않고 상승세를 이어가고 있습니다.



꿈의 5천 포인트에 고작 160포인트 정도만 남겨 두게 됐습니다.



코스피의 시가총액은 3천조 원을 넘어선 지 약 석 달 만에 오늘 4천조 원을 돌파했습니다.



장 마감 시점 기준으로 코스피 시가총액은 4천4조 8천798억 원을 기록했습니다.



원·달러 환율은 다시 1천470원을 넘어섰습니다.



전날보다 3.9원 오른 1천473.6원으로 장을 마감했습니다.



미국 고용 지표가 밤사이 긍정적으로 나오면서 달러 강세가 나타나고 있고, 엔화 약세가 여전히 이어지면서 원화도 덩달아 함께 약세를 이어가는 것으로 분석됩니다.



