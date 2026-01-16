서울 한복판 버스 인도 돌진 13명 부상…기사 진술 보니

<앵커>



서울 서대문구에서 시내버스가 인도로 돌진해 2명이 중상을 입는 등 최소 13명이 다쳤습니다. 버스 운전자는 당시 브레이크가 이상했다고 경찰에 진술한 것으로 확인됐습니다.



김태원 기자가 취재했습니다.



<기자>



시내버스 1대가 인도를 가로질러 대형 건물로 돌진했습니다.



출동한 경찰과 소방대원들이 다급하게 수습에 나선 가운데, 현장 곳곳에는 유리 조각 같은 사고 잔해가 널브러져 있습니다.



오늘(16일) 오후 1시 반쯤, 서울 서대문구 서대문역사거리에서 704번 서울 시내버스가 인도로 돌진하는 사고가 발생했습니다.



[이용경/서울시 은평구 : 갑자기 '우다다다' 하는 소리가 크게 들리면서 저는 그쪽을 쳐다봤거든요. (제 앞) 3미터쯤에서 버스 차량이 좌회전을 하면서 농협(건물) 방면으로 돌진하는 걸 봤습니다.]



버스 운전기사를 포함해 지금까지 모두 13명이 다친 것으로 확인됐습니다.



인도에 있던 50대 여성이 다리를 다쳤고, 30대 남성이 머리에 출혈이 생기는 등 2명이 중상을 입었습니다.



중상자 2명을 포함해 모두 7명이 병원에 이송된 것으로 전해졌습니다.



버스 운전기사는 사고 직후 경찰에 "브레이크가 이상한 것 같았다"고 진술한 것으로 확인됐습니다.



독립문에서 서대문역으로 오는 도중 브레이크에 이상을 느꼈고, 더 운행하다가는 위험할 것 같다는 판단에 인도 쪽으로 핸들을 틀었다는 겁니다.



실제로 사고 직전 버스가 중앙분리대를 들이받는 모습도 목격됐습니다.



[이용경/서울시 은평구 : 갑자기 버스가 중앙분리대 쪽을 충격을 계속 연속으로 하면서 제가 있는 교통섬 쪽으로 돌진하는 거죠.]



경찰은 버스 운전기사를 대상으로 약물 검사를 진행할 예정입니다.



현재 사고 수습을 위해 통일로 일부 구간이 통제되고 있습니다.



(영상취재 : 김흥기·이상학·김한결, 영상편집 : 김준희)