김동연 "당 정체성·일체감 부족 반성…오만한 마음 있었던 듯"

▲ 김동연 경기도지사

김동연 경기도지사는 지난 15일 "우리 당의 정체성이나 당원들과의 일체감에 부족한 점이 있었다"고 말했습니다.더불어민주당 소속의 김 지사는 6·3 지방선거에서 재선 도전이 확실시되고 있습니다.김 지사는 이날 유튜브 채널 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 민주당원들의 마음을 어떻게 얻을지에 대한 질문에 "관료 생활을 오래 해 관료의 어떤 인이 박혀 있다. 일부 당원들의 비판은 몹시 아픈 부분이고 반성을 많이 한다"며 이같이 말했습니다.그는 "3년 반 전 경기도지사 선거 때 제가 96% 개표하면서 새벽에 극적인 역전승을 거뒀는데 제 마음속에 외람되지만, 전문성 또는 어떤 외연 확장성 이런 것들이 많이 작용했다는 오만한 마음이 있었던 것 같다"고 말했습니다.이어 "유시민 작가에게 '배은망덕'이라는 얘기까지 들었는데 솔직히 처음에는 굉장히 섭섭했다"면서 "이후에 그 말도 제가 일부는 감수해야 되겠구나 하는 생각이 들었다. '당원들과의 일체성', 더 큰 민주당' 이런 것에 있어서 제가 생각이 부족했구나 하는 생각을 했다"고 덧붙였습니다.김 지사는 "지금 하는 이재명 정부의 정책들을 경기도가 잘 뒷받침해서 성공한 정부로 만들도록 열심히 하고 있다"며 "저를 바꾸도록 노력하겠다. 제 이런 마음을 받아주셨으면 한다"고 했습니다.6·3 경기도지사 선거에 민주당 소속으로는 양기대 전 의원과 김병주 의원이 출마를 공식 선언했으며 추미애·한준호·염태영·권칠승 의원 등의 출마가 예상됩니다.염 의원의 경우 최근 페이스북 글에서 김 지사의 역점정책인 '기회소득'을 비판하며 "이재명 대통령과 민주당의 핵심 가치와 철학인 기본사회 정책을 기회소득으로 바꾸었다. 민주당과 어색한 동행을 멈추고 각자의 길을 가는 것이 맞지 않겠냐"며 사실상 탈당을 요구하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)