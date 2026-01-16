삼성전자 직원, 연봉 절반 또 받는다…반도체 성과급 47%

▲ 삼성전자 서초사옥 오가는 직원들

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 올해 성과급으로 연봉의 47%를 받게 됐습니다.범용 D램과 고대역폭 메모리(HBM) 등을 중심으로 실적이 크게 개선되면서 작년의 14%에서 대폭 늘어났습니다.갤럭시 S25와 폴드7 시리즈 등의 판매 호조로 실적 버팀목 역할을 한 모바일경험(MX) 사업부는 50%의 지급률이 책정됐습니다.삼성전자는 오늘(16일) 오후 사내에 사업부별 2025년도분 초과이익성과급(OPI) 지급률을 확정해 공지했습니다.지급일은 오는 30일입니다.매년 한 차례 지급되는 OPI는 소속 사업부의 실적이 연초에 세운 목표를 넘었을 경우, 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한 차례 지급됩니다.DS부문의 경우 메모리·파운드리·시스템LSI 등 사업부 공통으로 OPI 지급률을 연봉의 47%로 확정했습니다.앞서 DS부문의 2024년도분 OPI는 14%였습니다.올해는 범용 D램 가격의 상승과 본격적인 HBM3E(5세대)의 공급 등이 맞물리면서 지급률이 크게 늘어난 것으로 보입니다.파운드리 사업부도 지난해 테슬라와 22조8천억 원 규모의 역대 최대 규모 공급 계약을 맺었고, 시스템LSI사업부는 애플에 차세대 아이폰용 이미지센서를 납품하기로 하는 등 성과를 냈습니다.지난 8일 잠정실적 발표를 통해 공개된 삼성전자의 4분기 영업이익은 20조 원으로, 이 가운데 약 80%(16조∼17조 원)를 DS부문이 견인한 것으로 추정됩니다.디바이스경험(DX)부문 내에서는 지난해 갤럭시 S25·폴드 7 시리즈 흥행에 힘입어 50%의 OPI 지급률이 결정됐습니다.TV 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA)·네트워크·의료기기 사업부는 모두 12%의 OPI를 받습니다.아울러 경영지원과 전장·오디오 사업 자회사 하만은 39%의 OPI가 책정됐습니다.(사진=연합뉴스)