키르기스스탄서 '의무적 선거 참여' 법안 발의…통과 유력

▲ 키르기스스탄 국기

중앙아시아 키르기스스탄에서 투표율 제고를 위해 의무적 선거 참여를 요구하는 내용의 법안이 발의됐습니다.16일 키르기스스탄 매체 타임스오브센트럴아시아(TCA) 등에 따르면 단원제인 키르기스 국회의 마를렌 마마탈리예프 의원은 최근 이 같은 법안을 대표 발의, 국회에 제출했습니다.법안에 따르면 모든 유권자는 선거에 의무적으로 참여해야 합니다.다만 70세 이상 노인과 선거 당일 외국에 있는 경우, 질병과 자연재해, 군 복무 등으로 투표장에 나오기 어려운 경우에는 선거에 참여하지 않아도 됩니다.합당한 이유 없이 선거에 불참하면 '처벌'을 받습니다.선거에 처음 불참하면 문서로 당국의 경고를 받고, 두 번 불참하면 벌금을 내야 합니다.세 번 이상 투표장에 나가지 않으면 최장 5년간 선출직에 출마할 수 없거나 공무원으로 임용될 수 없습니다.법안은 선거 참여 독려를 위해 국립시설 이용 할인 등 인센티브를 제공한다는 내용도 담고 있습니다.법안 발의는 사디르 자파로프 대통령이 선거 참여율 저조 추세에 우려를 표명한 이후 이뤄졌습니다.키르기스스탄에서는 최근 15년간 선거 참여율이 낮은 추세를 유지해왔습니다.대통령 선거 참여율을 보면 2011년 61.28%였다가 2017년 56.11%, 2021년 39.16%에 그쳤습니다.총선도 비슷한 추세를 보였습니다.가장 최근인 지난해 11월 30일 총선 참여율은 36.9%에 그쳤습니다.마마탈리예프 의원 등은 법안 발의 과정에서 외국 사례도 참고했습니다.현재 벨기에와 호주, 튀르키예, 싱가포르, 일부 남미국가가 의무적 선거 참여 제도를 시행 중인데, 이들 국가의 선거 참여율은 80∼90%에 이르는 것으로 알려졌습니다.법안은 자파로프 대통령 지지 세력이 장악한 국회에서 이변이 없는 한 통과될 것으로 보입니다.키르기스스탄에서는 내년 1월 대선이 치러질 예정입니다.자파로프 대통령이 재선을 노리고 출마할 계획인 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)