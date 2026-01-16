'사상 최대 실적' TSMC 회장 "AI 수요는 거품 아냐"

▲ 웨이저자 타이완 TSMC 회장

세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 타이완 TSMC 회장이 인공지능(AI) 수요는 거품이 아니라고 강조했습니다.16일 연합보와 중국시보 등 타이완언론에 따르면 웨이저자 TSMC 회장은 전날 지난해 4분기 법인실적설명회에서 사상 최대 규모의 자본지출(설비투자)에 대한 일각의 우려에 이같이 주장했습니다.웨이 회장은 AI, 5G 통신, 고성능컴퓨팅(HPC)에 대한 강력한 수요에 대응하기 위해 올해 자본지출 규모를 지난해 409억 달러(약 60조 3천억 원)보다 27∼37% 많은 520억∼560억 달러(약 76조 6천억∼82조 5천억 원)로 전망했습니다.그는 "지난 3∼4개월간 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 주요 고객사와의 집중적인 토론을 거쳤다"라며 "AI 수요가 실제로 존재한다"고 설명했습니다.이어 "AI가 단순한 트렌드가 아니다"라며 "이미 일상생활에 융화돼 생산력을 향상하기 시작한 것을 확인했다"고 덧붙였습니다.웨이 회장은 또 고객사가 보유한 현금이 TSMC보다 훨씬 많다며 실질적인 재력이 뒷받침하는 강력한 AI 수요가 존재한다고 말했습니다.그러면서 TSMC의 2024∼2029년 AI 가속기 매출 성장 전망치를 기존 45%에서 54∼59%로 상향 조정한다고 밝혔습니다.웨이 회장은 미국 반도체 회사 인텔과의 경쟁으로 인한 TSMC 시장점유율 하락 가능성에 대해서도 일축했습니다.그는 인텔이 기술적 청사진이 있더라도 첨단 기술 개발과 양산에 각각 2∼3년, 1∼2년이 필요하므로 단기간 내 TSMC 기술을 대체하기는 쉽지 않다며 "단순히 막대한 자금을 투입한다고 해서 해결될 문제가 아니다"라고 말했습니다.소식통은 TSMC가 미국 애리조나주 피닉스에 확보한 공장 건설 부지 1천100에이커(약 4.452㎢)에 이어 최근 2억 달러(약 2천947억 원)를 투입해 900에이커(약 3.642㎢)에 달하는 건설 부지를 추가 구매했다고 밝혔습니다.이어 TSMC가 앞으로 이 부지에 반도체 팹(fab·반도체 생산공장) 6개 이상, 첨단 패키징 공장 2개, 연구개발(R&D) 센터가 있는 대규모 반도체 클러스터를 조성할 계획이라고 설명했습니다.TSMC의 작년 매출액은 3조 8천90억 타이완달러(약 177조 5천억 원)로 전년 대비 31.6% 증가했습니다.순이익은 1조 7천178억 타이완달러(80조 원)였습니다.TSMC의 지난해 매출액과 이익은 모두 사상 최대였습니다.(사진=타이완 중앙통신사 캡처, 연합뉴스)