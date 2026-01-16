"소아·청소년 중심" 또 유행…질병청장 나서 '예방접종' 권고

▲ 붐비는 어린이병원

작년 연말 유행이 꺾였던 인플루엔자(독감)가 새해 들어 소아·청소년을 중심으로 다시 늘고 있어 주의가 필요합니다.16일 질병관리청에 따르면 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율은 작년 11월 중순 이후 감소한 뒤 7주 만인 올해 2주차(1월4일∼10일) 다시 증가했습니다.지난주 인플루엔자 의사환자는 외래환자 1천명당 40.9명으로 전주(36.4명)보다 12.3% 늘었고, 이번 절기 유행 기준(9.1명)을 크게 웃돌았습니다.연령별로는 7∼12세에서 인플루엔자 의사환자 분율이 127.2명으로 가장 높았고, 13∼18세 97.2명, 1∼6세 51.0명 순으로 소아·청소년 연령층에서 많이 발생하고 있습니다.특히 인플루엔자 바이러스 중 B형이 증가했습니다.지난해 51주차 A형 바이러스 검출률은 36.1%, B형 검출률은 0.5%였으나 올해 2주차에는 A형 검출률은 15.9%, B형 검출률 17.6%를 나타냈습니다.질병청은 B형 인플루엔자 바이러스는 이번 절기 백신 생산에 사용된 바이러스(백신주)와 매우 유사해 예방접종 효과가 있고, 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다며 예방접종을 권고했습니다.임승관 질병청장은 "통상 늦겨울에서 이른 봄에 유행하던 B형 인플루엔자가 올해는 조금 이르게 유행 양상을 보이고 있다"며 "올 겨울 유행 초기에 A형 인플루엔자에 걸렸더라도 다시 B형에 감염될 수 있으므로 어르신, 어린이, 임신부 등 고위험군은 지금이라도 예방접종을 받길 바란다"고 밝혔습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)