뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2층서 떨어지는 유리문…그 순간, 군인이 몸으로 막아 행인 구해

유영규 기자
작성 2026.01.16 14:26 조회수
2층서 떨어지는 유리문…그 순간, 군인이 몸으로 막아 행인 구해
▲ 육군항공사령부 제70항공정비대대 정오복 소령

육군항공사령부 소속 헬기 조종사인 정 모(44) 소령이 주택에서 떨어지는 유리문에 다칠뻔한 시민을 신속히 구조한 사실이 국민신문고를 통해 뒤늦게 알려졌습니다.

오늘(16일) 항공정비여단 제70항공정비대대에 따르면 정 소령은 휴가 중이던 지난달 30일 오후 2시 익산시 영등동의 한 주택가를 지나가던 중 2층 높이의 주택 외벽에서 바람에 흔들리던 성인 키만 한 대형 유리문이 떨어지는 것을 발견했습니다.

그 순간 그 아래를 지나가던 시민을 확인한 정 소령은 쏜살같이 달려 시민을 바깥으로 밀쳐냈습니다.

덕분에 시민은 무사했고, 정 소령은 머리에 유리 파편이 튀어 병원에서 치료받은 뒤 귀가했습니다.

이 사실은 해당 시민이 '고마운 군인을 꼭 찾아달라'는 사연이 국민신문고에 올라오면서 알려졌습니다.

정 소령의 선행을 확인한 부대는 그에게 사령관 표창을 수여하기로 했습니다.

정 소령은 "내가 다칠 수 있다고 생각할 겨를도 없었다"며 "눈앞의 시민을 보호하는 것은 군인으로서 당연한 행동이었다고 생각한다"고 말했습니다.

(사진=육군항공사령부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지