"미 52번째 주로"…트럼프 대사 지명자 농담에 아이슬란드 발칵

▲ 빌리 롱 주아이슬란드 미국 대사 지명자

도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 위협이 계속되는 가운데 주아이슬란드 미국 대사 지명자가 "아이슬란드가 미국의 52번째 주가 될 것"이라는 농담을 했다가 거센 비판을 받고 사과했습니다.15일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코와 영국 가디언에 따르면 빌리 롱 주아이슬란드 미국 대사 지명자는 최근 미 의회 하원의원들을 사석에서 만나 아이슬란드가 미국의 52번째 주가 될 것이며 자신이 주지사가 될 것이라고 말한 것으로 전해졌습니다.그의 발언이 알려지자 아이슬란드는 즉각 반발했습니다.아이슬란드는 그린란드의 이웃 국가로 같은 북극권에 속합니다.아이슬란드 외무부는 이 발언에 대해 미국 대사관에 해명을 요청했습니다.롱의 대사 임명을 거부할 것을 요구하는 온라인 청원도 시작돼 현재까지 약 4천 명이 이름을 올렸습니다.이들은 청원서에서 "농담이었을지 모르지만 자유를 위해 싸워왔고 늘 미국의 친구였던 아이슬란드와 아이슬란드 국민에게 모욕적인 발언"이라고 비난했습니다.아이슬란드 국회의원인 시그마르 구드문드손은 현지 매체와의 인터뷰에서 재미없는 농담이었다며 "미국이 그린란드에 대해 언급하는 모든 안보 관련 주장은 아이슬란드에도 똑같이 적용된다는 점을 우리는 알아야 한다"고 지적했습니다.논란이 커지자 롱 지명자는 북극권 국가들을 다루는 매체 아틱 투데이에 자신의 발언이 농담이었다며 사과했습니다.그는 "진지한 발언이 아니었다"며 "3년 만에 만난 사람들과 있었는데 제프 랜드리(미국의 그린란드 특사)가 그린란드 주지사가 됐다는 농담을 하다가 나에 대한 농담도 시작된 것"이라고 해명했습니다.이어 "누군가 불쾌했다면 사과드린다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)