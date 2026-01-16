"공천헌금 먼저 요구했다" 진술…3자 진실공방

<앵커>



강선우 의원 측에 공천 헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 두 번째 경찰 조사를 마치고 오늘(16일) 새벽 귀가했습니다. 김 시의원은 경찰에서 강 의원의 전 사무국장이 먼저 돈을 요구했고, 수개월 뒤에 돌려받았다고 진술한 걸로 알려졌습니다.



박현석 기자입니다.



<기자>



김경 서울시의원에 대한 두 번째 경찰 조사는 오늘 새벽 1시 반까지 16시간 넘게 이뤄졌습니다.



[김경/서울시의원 : 성실히 있는 그대로 다 말씀드렸습니다. (강선우 의원에게 직접 1억 건넸다고 진술한 거 맞나요?) …….]



김 시의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원 측에 공천 헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받고 있습니다.



강 의원과 강 의원의 전 보좌관 남 모 씨를 만난 자리에서 남 씨가 없을 때, 강 의원에게 1억 원을 직접 건넸다는 내용의 자수서를 경찰에 제출하기도 했습니다.



김 시의원은 어제 경찰 조사에서 시의원 출마 지역을 고민하던 본인에게 남 씨가 먼저 공천헌금 전달을 제안했다고 진술한 걸로 알려졌습니다.



남 씨는 지난 6일 경찰에 세 사람이 만난 사실은 인정하면서도, 돈에 대해서는 모르고, 당시 강 의원이 옮기라고 해서 물건을 차에 실었을 뿐이라는 취지로 진술한 걸로 전해졌습니다.



강 의원은 지난달 말 자신은 어떠한 돈도 받은 적이 없고 남 씨 보고를 받고 알았다고 해명한 뒤 아무런 입장을 내놓지 않고 있습니다.



경찰은 강선우 의원에게 오는 20일 출석을 통보했습니다.



지난달 말 공천 헌금 정황이 담긴 김병기 의원과의 대화 녹취가 공개된 지 3주 만에 소환 조사가 진행되는 겁니다.



김 시의원과 강 의원, 또 남 씨의 주장이 엇갈리고 있는 만큼, 경찰이 3자 대질조사에 나설 수 있다는 관측도 나옵니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 신세은)