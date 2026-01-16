뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'2차 특검법' 오늘 표결…야당 '단식·필리버스터'

하정연 기자
작성 2026.01.16 12:18 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 주도로 2차 종합 특검법이 어제(15일) 본회의에 상정되면서 국민의힘과 개혁신당은 필리버스터로 맞대응을 이어가고 있습니다. 민주당은 오늘 오후 토론을 강제 종료하고 법안을 표결 처리할 예정입니다.

하정연 기자의 보도입니다.

<기자>

어제 2차 종합특검법이 국회 본회의에 상정되자 무제한 토론, 필리버스터로 공동대응에 나선 국민의힘과 개혁신당.

첫 주자로 나선 개혁신당 천하람 원내대표는 19시간 가까이 필리버스터를 진행했는데, 여권 의혹을 다루는 통일교 특검, 공천헌금 특검부터 진행해야 한다고 비판했습니다.

[천하람/개혁신당 원내대표 : 저는 2차 종합특검법, 본질을 이야기하자면 더불어민주당의 특권 의식과 내로남불이라고 생각합니다.]

천 원내대표에 이어 민주당 이성윤 의원이 필리버스터 토론을 진행 중인데 내란 옹호 세력이 아직도 준동하고 있다며 2차 종합특검 필요성을 강조했습니다.

[이성윤/민주당 의원 : 다시는 이런 내란을 꿈꾸는 대통령이 나오지 않도록 엄단해야 한다고 생각합니다.]

장동혁 국민의힘 대표는 통일교 특검과 공헌헌금 특검 수용을 촉구하며 밤샘 단식을 이어 가고 있습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 민주당의 무도함이 제 단식을 통해서 국민들께 더 강력하게 목소리가 전달되길 바라겠습니다.]

장 대표의 단식을 정치쇼라며 비판했던 민주당은 오늘 오후 2차 종합특검법을 처리하겠다고 밝혔습니다.

[한병도/민주당 원내대표 : 민주당은 오늘 오후 본회의에서 국민의힘의 필리버스터를 종결표결로 끝내고, 곧바로 2차 종합특검법을 통과시키도록 하겠습니다.]

민주당은 오늘 오후 4시쯤 무제한 토론 종결 투표 후, 특검법을 처리할 방침입니다.

2차 특검법안은 특검과 특검보, 파견검사, 특별수사관 등 150여 명으로 구성되며 최대 170일 간 수사할 수 있게 하는 내용을 담고 있습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지