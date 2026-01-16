'2차 특검법' 오늘 표결…야당 '단식·필리버스터'

<앵커>



민주당 주도로 2차 종합 특검법이 어제(15일) 본회의에 상정되면서 국민의힘과 개혁신당은 필리버스터로 맞대응을 이어가고 있습니다. 민주당은 오늘 오후 토론을 강제 종료하고 법안을 표결 처리할 예정입니다.



하정연 기자의 보도입니다.



어제 2차 종합특검법이 국회 본회의에 상정되자 무제한 토론, 필리버스터로 공동대응에 나선 국민의힘과 개혁신당.



첫 주자로 나선 개혁신당 천하람 원내대표는 19시간 가까이 필리버스터를 진행했는데, 여권 의혹을 다루는 통일교 특검, 공천헌금 특검부터 진행해야 한다고 비판했습니다.



[천하람/개혁신당 원내대표 : 저는 2차 종합특검법, 본질을 이야기하자면 더불어민주당의 특권 의식과 내로남불이라고 생각합니다.]



천 원내대표에 이어 민주당 이성윤 의원이 필리버스터 토론을 진행 중인데 내란 옹호 세력이 아직도 준동하고 있다며 2차 종합특검 필요성을 강조했습니다.



[이성윤/민주당 의원 : 다시는 이런 내란을 꿈꾸는 대통령이 나오지 않도록 엄단해야 한다고 생각합니다.]



장동혁 국민의힘 대표는 통일교 특검과 공헌헌금 특검 수용을 촉구하며 밤샘 단식을 이어 가고 있습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 민주당의 무도함이 제 단식을 통해서 국민들께 더 강력하게 목소리가 전달되길 바라겠습니다.]



장 대표의 단식을 정치쇼라며 비판했던 민주당은 오늘 오후 2차 종합특검법을 처리하겠다고 밝혔습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 민주당은 오늘 오후 본회의에서 국민의힘의 필리버스터를 종결표결로 끝내고, 곧바로 2차 종합특검법을 통과시키도록 하겠습니다.]



민주당은 오늘 오후 4시쯤 무제한 토론 종결 투표 후, 특검법을 처리할 방침입니다.



2차 특검법안은 특검과 특검보, 파견검사, 특별수사관 등 150여 명으로 구성되며 최대 170일 간 수사할 수 있게 하는 내용을 담고 있습니다.



