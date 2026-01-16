"통합특별시에 4년간 최대 20조"…파격 지원 약속

<앵커>



대전·충남과 광주·전남의 행정통합이 추진되는 가운데, 정부가 앞으로 출범할 '통합특별시' 한 곳당 4년간 최대 20조 원 규모의 재정 지원을 하겠다고 밝혔습니다. 통합특별시에는 서울시에 준하는 지위를 부여하고 공공기관 이전지로도 우선 고려하기로 했습니다.



지방 주도 성장을 올해 국정 최우선 과제로 제시한 정부가 통합하는 광역 지방정부에 대한 파격적 지원을 약속했습니다.



김민석 국무총리는 오늘(16일) 오전 정부서울청사에서 브리핑을 열고, 행정통합 광역 시도에 대한 국가 차원의 지원 방안을 발표했습니다.



[김민석/국무총리 : 통합하는 지방정부에는 확실한 인센티브와 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여하겠습니다.]



정부는 먼저 '통합특별시'에 한 곳 당 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원 규모의 재정을 지원해 주기로 했습니다.



이를 위해 행정통합 교부세와 지원금을 신설해 국가 자원 재분배를 추진합니다.



이러한 구상을 실무적으로 뒷받침할 '범정부 재정분권 TF'가 오늘 공식 출범해 첫 회의를 열었습니다.



또 통합특별시에 서울시에 준하는 위상과 지위를 부여해, 부단체장을 차관급으로 격상하는 등 인사 운영 자율성도 줄 방침입니다.



내년부터 본격 추진할 예정인 2차 공공기관 이전 시 통합특별시 지역을 우선 고려하겠다는 점도 약속했습니다.



지방 분권을 위해서는 무엇보다 일자리 정책이 중요하다고 보고, 통합특별시가 '기업하기 좋은 창업 중심 도시'가 될 수 있도록 지방세 감면과 각종 규제 간소화도 병행하겠다고 했습니다.



현재 대전·충남과 광주·전남의 통합 논의가 이어지는 가운데, 명칭과 구체적인 통합 방식은 주민 의견 수렴을 거쳐 국회 입법 과정에서 최종 결정될 예정입니다.



