고려대기환경연구소 "이번 겨울 예년보다 3∼4도 더 포근"

▲ 지난달 25일 서울 종로구 광화문광장에서 외투를 입고 모자를 쓴 시민들이 이동하고 있다.

이번 겨울 최저 기온이 예년보다 눈에 띄게 상승했다는 분석 결과가 나왔습니다.기상청 지정 협력 기관인 청주의 고려대기환경연구소는 오늘(16일) 보도자료를 내고 "이번 겨울(작년 12월∼지난 15일) 최저 기온이 예년보다 평균적으로 3∼4도 높은 것으로 관측됐다"며 "통상 기후 환경적으로 1월 중순이 가장 추운데 전날에는 서청주의 최저 기온이 0.5도로 영상권을 기록했다"고 밝혔습니다.또 "위성 영상을 보면 매년 결빙 현상이 나타나는 평양의 관문 남포 앞바다도 올해는 얼지 않은 것으로 관찰된다"며 "기후 통계적으로 볼 때 남은 겨울 기온은 더 상승할 것으로 전망된다"고 설명했습니다.고려대기환경연구소는 청주의 한국교원대 교수 출신인 정용승 소장이 2001년 설립한 재단법인으로, 기상환경 관련해 위성 자료를 분석하고 있습니다.정 소장은 "이번 겨울에는 산과 들녘에 쌓인 눈도 부족한 편"이라며 "세계적인 온난화와 기후변화의 영향으로 보인다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)