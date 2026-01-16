뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고려대기환경연구소 "이번 겨울 예년보다 3∼4도 더 포근"

유영규 기자
작성 2026.01.16 11:36 조회수
고려대기환경연구소 "이번 겨울 예년보다 3∼4도 더 포근"
▲ 지난달 25일 서울 종로구 광화문광장에서 외투를 입고 모자를 쓴 시민들이 이동하고 있다.

이번 겨울 최저 기온이 예년보다 눈에 띄게 상승했다는 분석 결과가 나왔습니다.

기상청 지정 협력 기관인 청주의 고려대기환경연구소는 오늘(16일) 보도자료를 내고 "이번 겨울(작년 12월∼지난 15일) 최저 기온이 예년보다 평균적으로 3∼4도 높은 것으로 관측됐다"며 "통상 기후 환경적으로 1월 중순이 가장 추운데 전날에는 서청주의 최저 기온이 0.5도로 영상권을 기록했다"고 밝혔습니다.

또 "위성 영상을 보면 매년 결빙 현상이 나타나는 평양의 관문 남포 앞바다도 올해는 얼지 않은 것으로 관찰된다"며 "기후 통계적으로 볼 때 남은 겨울 기온은 더 상승할 것으로 전망된다"고 설명했습니다.

고려대기환경연구소는 청주의 한국교원대 교수 출신인 정용승 소장이 2001년 설립한 재단법인으로, 기상환경 관련해 위성 자료를 분석하고 있습니다.

정 소장은 "이번 겨울에는 산과 들녘에 쌓인 눈도 부족한 편"이라며 "세계적인 온난화와 기후변화의 영향으로 보인다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지