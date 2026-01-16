고려대기환경연구소 "이번 겨울 예년보다 3∼4도 더 포근"

▲ 지난달 25일 서울 종로구 광화문광장에서 외투를 입고 모자를 쓴 시민들이 이동하고 있다.
이번 겨울 최저 기온이 예년보다 눈에 띄게 상승했다는 분석 결과가 나왔습니다.
기상청 지정 협력 기관인 청주의 고려대기환경연구소는 오늘(16일) 보도자료를 내고 "이번 겨울(작년 12월∼지난 15일) 최저 기온이 예년보다 평균적으로 3∼4도 높은 것으로 관측됐다"며 "통상 기후 환경적으로 1월 중순이 가장 추운데 전날에는 서청주의 최저 기온이 0.5도로 영상권을 기록했다"고 밝혔습니다.
또 "위성 영상을 보면 매년 결빙 현상이 나타나는 평양의 관문 남포 앞바다도 올해는 얼지 않은 것으로 관찰된다"며 "기후 통계적으로 볼 때 남은 겨울 기온은 더 상승할 것으로 전망된다"고 설명했습니다.
고려대기환경연구소는 청주의 한국교원대 교수 출신인 정용승 소장이 2001년 설립한 재단법인으로, 기상환경 관련해 위성 자료를 분석하고 있습니다.
정 소장은 "이번 겨울에는 산과 들녘에 쌓인 눈도 부족한 편"이라며 "세계적인 온난화와 기후변화의 영향으로 보인다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
