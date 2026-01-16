뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

민주 김태년 "이혜훈, 청문회서 의혹 소명 안 되면 심각한 문제"

유영규 기자
작성 2026.01.16 11:27 조회수
민주 김태년 "이혜훈, 청문회서 의혹 소명 안 되면 심각한 문제"
▲ 더불어민주당 김태년 의원

더불어민주당 김태년 의원은 오늘(16일) 부정청약 등 각종 의혹을 받는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련, "제대로 소명이 안 되면 심각한 문제"라고 말했습니다.

국회 재정경제기획위원회 소속인 김 의원은 오늘 라디오에서 "어젯밤까지 제출된 자료를 확인 해봤는데 현재로서는 부실하다"며 이같이 밝혔습니다.

그는 "청문회에서 제대로 소명이 안 되면 (보고서에) 있는 그대로 기술할 수밖에 없다"고 말했습니다.

이어 '재경위 소속 민주당 의원들이 사실상 부적격 의견을 내면 상황이 끝나는 것 아니냐'는 질문에는 "그렇다"고 답했습니다.

그는 "국민 통합을 위한 인사였을 텐데 취지를 제대로 살릴 수 있을지, 오히려 장애가 되는 건 아닌지 염려가 있다"며 "(개인적으로) 곤혹스럽다"고 언급했습니다.

그러면서 19일 예정된 이 후보자 청문회에서 각종 의혹을 비롯해 이재명 정부의 국정 철학과 과제에 대한 이해도, 업무 수행 능력과 의지, 정책 기조, 12·3 비상계엄 관련 입장 변화를 집중적으로 검증하겠다고 했습니다.

5선인 김 의원은 22대 국회 후반기 국회의장 후보로 거론되는 인사 중 한 명입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지