종합특검법, 오늘 본회의 통과 전망…민주, 필버 종결 후 표결 방침

김관진 기자
작성 2026.01.16 11:22 조회수
▲ 개혁신당 천하람 원내대표가 16일 국회에서 열린 2026년 1월 임시국회 1차 본회의에서 2차 종합특검법안에 대해 무제한 토론을 이어가고 있다.

국회는 오늘(16일) 본회의에서 민주당 주도로 2차 종합특검법안을 처리할 것으로 전망됩니다.

'윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상 규명을 위한 특검 임명 등에 관한 법률안'은 이미 종료된 3대(김건희·내란·채해병) 특검에서 미진했던 부분과 추가 의혹을 수사하는 특검법입니다.

12·3 비상계엄과 관련한 내란·외환 혐의 사건과 함께 윤석열 전 대통령 부부를 둘러싼 각종 선거·권력 개입 의혹을 전반적으로 수사하는 내용을 담고 있습니다.

국민의힘은 어제 본회의에 종합특검법이 상정되자 "보수 야당 탄압용 특검"이라고 반발하며 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)에 나섰습니다.

민주당은 필리버스터 시작 24시간 후인 오늘 오후 3시 40분쯤 표결을 통해 토론을 종결하고 특검법을 처리할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
