[자막뉴스] "생수 20병 공짜" 갓팡? 탈팡?…쿠폰 확! 찢기도 "상술일 뿐"

신정은 기자
작성 2026.01.16 13:18 조회수
쿠팡이 개인정보 유출 사고에 대한 보상으로 1인당 5만 원의 쿠폰 지급을 본격 시작한 가운데, 소비자들은 이 쿠폰을 두고 엇갈린 반응을 보이고 있습니다.

500ml 생수 등 생필품이 쿠폰을 적용하면 사실상 '0원'에 가까운 가격에 올라왔다며 쿠폰을 환영하는 반응과 함께, 쿠폰 지급은 상술에 불과하다며 보이콧을 외치는 상반된 반응이 나오고 있는 겁니다.

쿠팡은 어제부터 개인정보 유출사고 피해자들에게 쿠팡 전 상품 5천 원, 쿠팡이츠 5천 원, 쿠팡 트래블 2만 원, 알럭스 2만 원 등 총 5만 원 구매 이용권을 지급했습니다.

생필품 주문뿐만 아니라 쿠팡 이츠에서도 5천 원 할인된 가격으로 음식을 배달시켰다는 후기가 나왔는데, 온라인 커뮤니티에선 쿠폰을 최대한 효율적으로 활용하는 비결을 공유하는 글들이 올라오기도 했습니다.

하지만 대다수 소비자들은 쿠폰 이용을 거부하는 움직임을 보이고 있습니다.

사용처와 기한에 제약이 있고, 탈퇴한 회원들의 재가입을 유도하는 마케팅이라며 비판하는 겁니다.

시민단체 안전한 쿠팡 만들기 공동행동도 개인정보가 유출된 상황에서 현금 배상이나 실질적인 선택권 없이 구매를 전제로 한 이용권을 주는 건 책임 회피라고 꼬집었습니다.

일각에선 쿠폰으로 지급된 금액만큼만 이용하고 쿠팡을 탈퇴하겠다는 의견도 나오고 있습니다.

유통업계 관계자는 쿠폰 이용권 사용률과 이후 소비자 경험에 따라 쿠팡이 신뢰를 회복할 수 있는 분수령이 될 것으로 보인다고 분석했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 권나연, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
