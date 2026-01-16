뉴스
'서울 관광 일본인 모녀 참변' 음주운전자, 재판서 혐의 인정

신용일 기자
작성 2026.01.16 11:02 조회수
'서울 관광 일본인 모녀 참변' 음주운전자, 재판서 혐의 인정
▲ 구속심사 출석하는 '일본인 모녀 참변' 음주운전자

서울 도심에서 음주운전을 하다 일본인 관광객 모녀를 들이받아 모친을 숨지게 한 혐의로 기소된 30대 남성이 첫 재판에서 혐의를 모두 인정했습니다.

서울중앙지법 형사25단독 김지영 판사는 오늘(16일) 도로교통법상 음주운전, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치사상 혐의로 구속기소된 30대 서 모 씨의 첫 공판기일을 열었습니다.

이날 서 씨 측은 검사가 제기한 공소사실을 모두 인정했습니다.

서 씨 측은 재판부에 "피해자 측 대리인과 합의 가능성이 있어 절차를 진행 중이다"라고 설명했습니다.

재판부는 오는 3월 13일을 추가 기일로 잡고 특별한 사정이 없을 경우 이날 변론을 종결하기로 했습니다.

서 씨는 지난해 11월 2일 밤 소주 3병을 마시고 음주운전을 해 서울 종로구 동대문역 인근에서 횡단보도를 건너던 일본인 관광객 모녀를 들이받은 혐의를 받습니다.

이들 중 어머니인 50대 여성은 숨졌습니다.

모녀는 2박 3일 일정으로 한국을 찾은 첫날 낙산 성곽길을 보러 가다가 참변을 당한 것으로 알려졌습니다.

