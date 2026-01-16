금융권 지배구조 선진화 TF 발족…'부패한 이너서클' 개선될까?

▲ 서울 시내에 설치된 은행 ATM기

이재명 대통령이 금융권의 '부패한 이너서클'을 경고한 가운데 지배구조 공정성과 투명성을 제고하기 위한 '지배구조 선진화 태스크포스(TF)'가 발족했습니다.금융위원회는 오늘(16일) 권대영 부위원장 주재로 TF 첫 회의를 열고 금융권 지배구조 개선 방안을 논의했다고 밝혔습니다.권대영 금융위 부위원장은 "은행지주회사의 경우 소유가 분산됨에 따라 주인 없는 회사의 특성을 갖고 있어 지주 회장의 선임 및 연임 과정에서 폐쇄성과 참호구축 문제에 대한 비판이 지속적으로 제기돼 왔다"고 말했습니다.그러면서 "나눠먹기식 지배구조에 안주함에 따라 영업 행태도 예대마진 중심의 낡은 영업 관행을 답습하는 등 시대적·국민적 기대에 한참 미치지 못하는 실망스러운 모습을 보여왔다"고 지적했습니다.이에 따라 TF는 이사회의 독립성 제고, CEO 선임의 공정성·투명성 제고, 성과 보수 운영의 합리성 제고 등 금융권 지배구조 제도개선 방안을 논의할 계획입니다.TF는 오는 3월까지 지배구조 개선 방안을 마련합니다.법률 개정이 필요한 제도 개선 사항은 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에도 반영할 계획입니다.권 부위원장은 "CEO 선임과정이 그들만의 리그 속에서 폐쇄적으로 운영된다는 불신을 해소하기 위해 누가 보더라도 납득할 수 있는 투명하고 개방적·경쟁적인 승계 프로그램이 작동될 수 있는 방안을 마련하겠다"고 말했습니다.CEO 연임에 대해서는 주주 통제를 강화하고, 과지급된 성과 보수를 환수하는 방안 등도 검토하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)