"브로콜리·닭고기 한조각…한끼 3달러로 가능" 미 장관 발언 논란

▲ 브룩 롤린스 미 농무부 장관

미국 농림부 장관이 도널드 트럼프 행정부의 새 식단 지침에 맞춘 한 끼를 3달러(4천400원)에 해결할 수 있다고 언급, 현실과 동떨어진 발언이라는 논란이 일고 있습니다.15일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 브룩 롤린스 미 농림부 장관은 전날 인터뷰에서 미국인들이 "닭고기 한 조각, 브로콜리 한 조각, 옥수수 토르티야 그리고 다른 음식 한 개"만 먹으면 3달러에 새 식단에 맞는 식사를 할 수 있다고 말했습니다.롤린스 장관은 전날 미 뉴스채널 뉴스네이션과의 인터뷰에서 새 지침에 맞춰 식단을 바꾸는 비용을 평균적인 미국인들이 어떻게 감당할지에 대한 질문을 받자 이같이 답했습니다.그는 "1천번 이상의 시뮬레이션을 거쳤다"며 "실제로 평균적인 미국인들의 돈을 절약할 수 있다"고 주장했습니다.지난 7일 로버트 F.케네디 주니어 보건복지부 장관과 롤린스 장관은 첨가당이 들어간 초가공 식품은 피하고, 붉은 고기와 전지방(full-fat) 유제품 섭취를 권장하는 내용의 새 식단 지침을 발표했습니다.이 지침이 나오자 미국인들에게 비용적으로 부담이 될 수 있다는 우려가 나왔습니다.롤린스 장관은 인터뷰에서 식료품 가격이 하락하고 있다고도 주장했습니다.그는 "연말에 잠깐 상승한 것은 휴일이라 많은 사람이 식료품점에서 더 많은 금액을 썼기 때문"이라며 "계란, 닭고기, 돼지고기, 우유, 브로콜리 등 실제 전반적인 가격은 내려가고 있다"고 말했습니다.그러나 미국 소비자물가지수(CPI) 자료에 따르면 지난달 식품 가격은 전월 대비 0.7% 상승했습니다.품목별로 보면 농산물이 0.5%, 소고기 가격은 1% 올랐습니다.롤린스 장관의 인터뷰 내용이 확산하자 미국 민주당을 중심으로 조롱과 비판이 쏟아졌습니다.민주당 소속 테드 리우 하원의원은 닭고기와 브로콜리, 토르티야 한 조각과 페퍼민트 사탕 한 개가 놓인 접시 사진을 올리며 "물가는 오르고 있는데 트럼프 행정부는 이렇게 제안한다"고 꼬집었습니다.민주당 에드 마키 상원의원은 "트럼프 행정부는 가정이 겪는 어려움에 대해 현실 파악을 못 하고 있다"며 "저녁 식사 비용이 얼마나 드는지 모르고, 식료품 가격을 감당할 수 있게 내리는 데 관심이 없고, 생계를 어떻게 유지하는지 알지 못한다"고 지적했습니다.민주당 프라밀라 자야팔 하원의원은 롤린스 장관의 발언을 "고군분투하는 노동자 가정에 대한 모욕"이라고 비판했습니다.소셜미디어(SNS) 사용자들은 롤린스 장관의 발언을 마리 앙투아네트의 "빵이 없으면 케이크를 먹으면 되지"라는 말과 비교하기도 했다고 가디언은 전했습니다.(사진=게티이미지)