가스통 폭발음에 발 동동…화마에 망연자실 구룡마을 주민들

▲ 구룡마을 화재 현장

오늘(16일) 오전 화마가 덮친 '서울 강남의 마지막 판자촌' 개포동 구룡마을에는 망연자실한 주민들의 절규가 이어졌습니다.이들은 가스통이 터지는 폭발음이 들릴 때마다 "어떡하면 좋냐"며 발을 동동 굴렀습니다.소방관들이 불을 끄기 위해 분주하게 움직였습니다.주민들은 경찰과 소방관이 보일 때마다 "소방차가 왜 보이지 않느냐. 빨리 불 좀 꺼달라"고 호소했습니다.사이렌과 함께 대피 방송이 계속 울렸으나 주민들은 쉽게 자리를 떠나지 못했습니다.한 주민은 경찰의 대피 지시에도 문을 잠그고 "내 집인데 도대체 어디로 떠나라는 거냐"며 버티다가 10여 분 만에 나왔습니다.34년 동안 구룡마을에 살았다는 이재민 A 씨는 "기가 막히고 황당해서 눈물도 안 나온다"며 마을 길목에 주저앉아 멍하니 불타는 집만 바라봤습니다.경찰이 팔을 붙잡고 함께 대피하려 했으나 요지부동이었습니다.A 씨는 "집 안에 있는 약도 못 갖고 나왔다"며 "지금까지 어떤 조치도 안 하고 정부가 방치한 게 문제지, 이제 와서 무슨 소용이냐"고 울먹였습니다.인근 주민 신 모(71) 씨도 "강아지 네 마리도 못 데려 나오고 몸만 빠져나왔다"고 했습니다.그는 "시집 와서부터 여기 살았는데…"라며 말을 잇지 못하고 눈물을 흘렸습니다.좁은 길목에 집들이 다닥다닥 붙어있는 탓에 소방차도 쉽게 진입하지 못하는 것으로 전해졌습니다.소방 헬기도 짙게 낀 안개와 미세먼지 탓에 이륙하지 못하고 있습니다.소방대원과 구청 직원들도 현장 사진을 공유하며 인근 구룡산까지 불이 번질 가능성을 예의주시하는 모습입니다.오전 5시쯤 화재 신고를 받고 출동한 소방 당국은 10분 뒤 대응 1단계를 발령했고 약 4시간 뒤인 8시 49분에는 대응 2단계로 끌어올렸습니다.현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐으나 좀처럼 불길이 잡히지 않으면서 재산 피해는 더 커질 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)