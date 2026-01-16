한국 수출 경쟁력, 철강·기계 떨어지고 차·반도체 개선

▲ 항만에 쌓인 컨테이너들

최근 7년 동안 우리나라 주요 수출 품목 가운데 철강·기계의 경쟁력이 떨어졌지만, 반대로 자동차·반도체의 경우 개선됐다는 분석이 나왔습니다.한국은행은 오늘(16일) 공개한 '주요 품목별 수출 경쟁력 평가' 보고서에서 "지난해 우리나라 수출은 미국 관세 인상 등 통상환경 악화 속에서도 3.8% 늘어 사상 처음 7천억 달러를 돌파했다"면서도 "외형적 성과와 달리, 우리나라 수출의 글로벌 점유율은 2018년 이후 추세적으로 낮아지고 있다"고 지적했습니다.한은은 전체 수출 점유율 하락의 원인 등을 확인하기 위해 수출 대상국의 수입 수요 여건 등을 통제한 뒤 순수하게 공급 측면에서 2018∼2024년 주요 수출 품목의 품목·시장 경쟁력을 측정했습니다.분석 결과 철강·기계의 경우 2018년 이후 품목·시장 경쟁력이 모두 하락했습니다.철강은 2010년대 중반 중국의 설비 증설과 부동산 불황에 따른 공급 과잉으로 중국산 저가 품목이 세계 시장으로 유입되면서, 기계의 경우 중국의 범용기계가 저가로 수출되면서 우리나라 제품의 경쟁력이 떨어졌습니다.화학공업제품은 2010년대 말 중국의 석유화학 설비 증설과 미국의 셰일가스 부산물 범용제품으로 위협받았지만, 특수제품 비중을 늘려 품목 경쟁력이 높아진 상태입니다.하지만 대(對)중국 시장 경쟁력의 경우 2022년 이후 중국 내 배터리 소재 등의 자급률이 뛰면서 하락하고 있습니다.석유제품의 품목 경쟁력은 국내 정유사들의 설비 고도화로 2022년 이후 크게 좋아졌고, 최근 주요 수출 시장의 수요도 호전되는 추세입니다.자동차는 같은 기간 해외 생산 확대 등으로 시장 경쟁력은 약해졌지만, 품목 경쟁력 개선이 두드러졌습니다.2010년대 말 고급 자동차 브랜드를 출시하고 품질을 꾸준히 높인 데다, 내연기관과 별도의 전기차 플랫폼을 개발해 2022∼2024년 전기차 경쟁력도 키운 결과입니다.반도체의 경우 국내 메모리업체가 HBM(고대역폭메모리)·DDR5 등 고부가가치 품목을 경쟁국 업체보다 빠르게 개발·상용화하면서 품목 경쟁력이 한 단계 도약한 것으로 평가됐습니다.다만 2022∼2024년 중국·동남아를 중심으로 시장 경쟁력은 떨어졌습니다.정부 반도체 지원 정책을 업은 중국 업체들이 메모리 양산 능력을 키워 범용제품 위주로 시장을 잠식하고 있기 때문입니다.한은은 보고서에서 "철강과 화학공업제품 등 경쟁력이 떨어진 품목은 현재 추진 중인 구조조정을 통해 기술 고도화와 고부가가치 제품 전환에 집중하고 반도체·자동차 등은 연구·개발(R&D) 지원과 기술 보안을 통해 우위를 굳히는 전략이 필요하다"며 "정부는 보호무역 강화에 대응해 자유무역협정(FTA) 등 무역 네트워크를 확충해 통상 비용을 낮춰 우리 기업의 시장 경쟁력을 뒷받침해야 한다"고 조언했습니다.