'체포방해 혐의' 윤 오늘 첫 선고…TV 생중계

윤석열 전 대통령에 대한 체포방해 혐의 1심 선고공판이 오늘(16일) 오후 2시부터 열립니다. 현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



신용일 기자, 12.3 비상계엄과 관련해서 윤 전 대통령에 대한 법원의 첫 선고가 오늘 나오는 거죠?



네, 그렇습니다. 서울중앙지법 형사합의 35부는 오늘 오후 2시 윤석열 전 대통령의 체포방해 등 혐의에 대한 1심 선고 공판을 진행합니다.



12.3 비상계엄 관련해 윤 전 대통령의 8개 재판 가운데 사법부의 첫 법적 판단이 나오는 겁니다.



윤 전 대통령은 비상계엄 선포 이후인 지난해 1월 경호처를 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의와 국무위원들의 심의·의결권을 침해한 혐의 등 모두 다섯 개 혐의로 기소됐습니다.



특검은 지난달 윤 전 대통령에게 징역 10년을 구형했습니다.



특검팀은 "윤 전 대통령이 자신의 범행을 은폐하고 정당화하기 위해 국가기관을 사유화한 중대 범죄"라며 "최고 권력자에 의한 권력남용 범죄가 재발하지 않도록 엄중히 책임을 물을 필요가 있다"고 구형 이유를 밝혔습니다.



법원이 오늘 재판 생중계 허용했다고요?



그렇습니다. 법원은 오늘 선고 공판의 실시간 TV 중계를 허가했습니다.



전직 대통령에 대한 재판 생중계는 박근혜, 이명박 전 대통령에 이어 세 번째입니다.



사건의 사회적 관심도와 공공의 이익을 고려한 조치로 해석됩니다.



그동안 윤 전 대통령 측은 계엄의 불법성 여부를 판단하는 내란 재판이 끝날 때까지 선고를 미뤄달라고 요청했지만, 재판부는 계엄 선포의 불법성 여부는 체포 방해 등 혐의와 무관하다며 선고를 예정대로 진행하기로 했습니다.



다만, 법조계 안팎에서는 허위 보도자료 배포 혐의와 공수처 수사권 등 일부 쟁점의 경우 선고 결과가 다른 계엄 재판에 영향을 미칠 수 있다는 분석도 나옵니다.



