뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 포근한 날씨, 벌써 핀 '봄의 전령'…"한 달 빠르다" 제주도는 지금

SBS 뉴스
작성 2026.01.16 10:07 조회수
PIP 닫기
한겨울에 노란 꽃이 고개를 내밀었습니다.

봄의 전령사로 불리는 세복수초입니다.

지난해보다 한 달이나 빨리 개화했습니다.

지난달 차가운 대륙고기압의 영향을 받은 날은 엿새에 그쳤고, 대부분 따뜻한 이동성 고기압의 영향을 받았던 탓에 평균 기온이 평년보다 1.4도나 높은 10도까지 올랐기 때문입니다.

[이다연 / 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소 연구사 : 일시적인 저온, 한파가 지속되면서 작년은 조금 늦게 개화가 지연됐고요, 올해 같은 경우는 비교적 온난한 기후가 지속되면서…]

햇빛을 받으며 봄을 재촉하는, 복수초 꽃봉오리도 곳곳에서 확인됐습니다.

이곳 숲길에서도 봄의 전령사로 불리는 꽃이 일찌감치 꽃망울을 터뜨릴 준비를 마쳤습니다.

최근 일주일 평균 최고기온은 12도로, 3월 수준을 보이고 있습니다.

또 닷새간 낮 최고기온의 변동 폭이 14도까지 벌어질 정도로 가늠하기 힘든 날씨가 이어지면서, 계절을 잊은 봄꽃은 예년보다 일찍 관측될 것으로 예상됩니다.

[최지영 / 제주지방기상청 예보관 : 북서쪽에서 찬 대륙고기압이 확장하면 북서풍이 유입돼 기온이 낮아지고 이동성 고기압의 영향을 받게 되면 남서풍이 유입돼 기온이 다시 올라 기온 변화가 큰 날씨가 나타났습니다.] 기상청은 당분간 낮 최고기온이 평년보다 8에서 9도 이상 높은 포근한 날씨가 이어지겠다고 전망했습니다.

(취재: JIBS 정용기, 영상취재: JIBS 고승한, 화면제공: 국립산림과학원, 제작: 디지털뉴스부)

JIBS
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지