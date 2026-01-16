이 대통령, 오늘 여야 지도부 청와대 초청 오찬…국민의힘은 불참

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 오늘(16일), 청와대 상춘재로 여야 지도부를 초청해 오찬 간담회를 합니다.청와대 복귀 후 첫 여야 지도부와의 행사입니다.앞서 청와대는 여당인 더불어민주당을 비롯해 국민의힘, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 7개 정당 지도부를 초청했습니다.다만, 제1야당인 국민의힘은 불참합니다.장동혁 국민의힘 대표는 어제(15일)부터 통일교의 정치권 로비 의혹, 공천헌금 의혹 등 이른바 '쌍특검법' 수용을 촉구하는 단식 농성에 들어간 상태입니다.이번 간담회는 새해를 맞아 국정운영의 주요 방향을 공유하면서, 민생 회복과 국정안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하고자 마련한 행사입니다.이 대통령은 여야 지도부와 주제에 제한을 두지 않은 채 허심탄회하게 의견을 교환하고, 국정 전반에 대한 초당적 협력을 당부할 계획입니다.특히, 새해부터 중국과 일본을 연이어 방문해 정상회담을 하는 등 외교성과를 설명하고 외교·안보 분야에 대한 협력을 요청할 것으로도 전망됩니다.앞서 이 대통령은 어제(15일) 수석보좌관회의에서 "우리 내부가 분열하고 반목한다면 외풍에 맞서 국익을 지킬 수가 없고 애써 거둔 외교 성과조차도 물거품이 될 것이 분명하다"고 말한 바 있습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)