전국 미세먼지로 뒤덮여…서쪽 지역엔 짙은 안개도

▲ 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보인 15일 서울 시내가 뿌옇다.

금요일인 오늘(16일)은 미세먼지에 대기질이 매우 나쁘겠습니다.오늘 강원영동을 제외한 전국 미세먼지 농도는 '나쁨' 수준으로 높겠습니다.충북은 오전까지, 대전·세종·광주·전북은 오전 중 한때 '매우 나쁨' 수준으로 미세먼지가 짙겠습니다.전날 국외에서 유입된 미세먼지와 국내에서 발생한 미세먼지가 대기 정체로 빠져나가지 못한 것이 원인으로 분석됩니다.남부지방은 낮 동안 대기 중 기체와 오염물질이 위아래로 퍼지고 섞이는 현상이 원활히 이뤄지면서 미세먼지 농도가 보통 수준으로 감소하기도 하겠으나, 밤 대기가 정체하며 다시 농도가 높아져 일평균 농도는 '나쁨' 수준을 유지하겠습니다.충청과 전북엔 '관심' 단계 초미세먼지 위기경보가 내려졌으며 오전 6시부터 고농도 미세먼지 비상저감조치가 시행됐습니다.배출가스 5등급 차량 운행 제한·단속이 실시되며 행정·공공기관 소유·출입 차량(10인승 이하 비사업용 승용차와 승합차) 2부제가 실시됩니다.또 미세먼지 다배출 사업장 가동률이 조정되며 건설 공사장 날림먼지 방지 조처는 강화됩니다.대기질은 17일에도 부분적으로만 나아지겠습니다.대전·세종·충북·호남·부산·대구·경남·제주는 17일에도 미세먼지가 나쁨 수준으로 짙겠으며, 나머지 지역도 수도권과 충남은 오전까지, 강원영서·울산·경북은 이른 오후까지 나쁨 수준을 유지할 전망입니다.오늘 아침엔 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개도 발생했습니다.오전 8시 현재 전북 군산(선유도)은 가시거리가 40ｍ, 경기 이천(장호원)은 60ｍ에 그치는 등 가시거리가 200ｍ에 못 미치는 곳들이 많습니다.수도권과 강원내륙·산지, 충청, 호남, 경북북부내륙에 오전까지 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개가 끼어있겠으니 조심해야 합니다.현재 광주공항, 무안공항, 원주공항, 청주공항에 저시정 경보가 내려졌습니다.비행기를 탈 예정이면 사전에 운항 정보를 확인할 필요가 있겠습니다.오늘 낮 기온은 평년기온보다 3∼8도나 높겠습니다.오전 8시 현재 주요 도시 기온은 서울 1.0도, 인천 0.7도, 대전 0.3도, 광주 -0.4도, 대구 -0.7도, 울산 3.3도, 부산 6.6도입니다.낮 최고기온은 4∼16도일 것으로 예상됩니다.주말까지는 기온이 평년기온과 비슷하거나 조금 높은 수준을 유지할 전망입니다.(사진=연합뉴스)