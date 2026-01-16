새벽 강남구 구룡마을서 불…인근 도로 통제

▲ 소방차, 119

오늘(16일) 오전 5시쯤 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구에서 불이 났습니다.소방 당국은 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 보고 5시 10분 대응 1단계를 발령했습니다.대응 1단계는 관할 소방서의 인력과 장비로 진화가 가능한 화재에 발령됩니다.소방 당국은 불이 야산으로 확대되지 않도록 진화 중이며 현재 대응 단계를 유지하고 있습니다.진화 작업엔 소방 234명, 구청 120명, 경찰 70명 등 인력 427명과 장비 69대가 투입됐습니다.소방 헬기 3대와 굴삭기 3대도 요청된 상태입니다.이 불로 인명피해는 현재까지 없는 것으로 파악됐으며, 25명이 스스로 대피했습니다.강남구청에 따르면 구룡마을에 거주하던 30가구 중 약 25가구의 이재민이 발생했습니다.구룡마을은 강남 지역의 '마지막 판자촌'으로 재개발을 앞두고 있습니다."빈집에서 불이 났다"는 최초 신고를 받고 출동한 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다.현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 3개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중입니다.구청은 "주변 차량은 우회하시기를 바라며 인근 주민은 안전에 유의하시기를 바란다"는 안전안내 문자를 발송했습니다.(사진=연합뉴스)