넷플릭스, 소니픽처스와 '영화 독점 스트리밍' 계약

강민우 기자
작성 2026.01.16 05:53 조회수
넷플릭스, 소니픽처스와 '영화 독점 스트리밍' 계약
▲ 넷플릭스

세계 최대 OTT업체 넷플릭스가 소니픽처스 엔터테인먼트와 다년간의 독점 스트리밍 라이선스 계약을 체결했다고 현지시각 15일 밝혔습니다.

이로써 넷플릭스는 이제 극장 상영과 자체 배급 기간을 거친 소니픽처스의 영화를 자신들의 플랫폼에서 상영할 수 있는 독점적 권리를 확보했습니다.

넷플릭스는 이미 미국과 독일, 동남아시아 등 일부 지역에서 소니픽처스 장편 영화에 대해 '페이-1'(Pay-1)이라 불리는 스트리밍 권리를 확보하고 있는데, 이를 전 세계로 확대하는 겁니다.

이번에 체결한 새로운 '글로벌 페이-1' 계약은 개별 지역 권리가 확보되는 대로 올해 말부터 단계적으로 시행되며, 2029년 초 전 세계적으로 적용될 예정입니다.

이번 계약에 따라 넷플릭스에서 스트리밍될 첫 소니 영화로는 크리스틴 해나의 베스트셀러 '나이팅게일'을 각색한 동명의 영화와 애니메이션 '버즈', 닌텐도 게임 기반 실사 영화 '젤다의 전설', '스파이더맨: 비욘드 더 유니버스', 샘 멘데스 감독의 비틀스 전기영화 4부작 등입니다.

넷플릭스와 소니 측은 이번 계약의 재정적인 조건을 공개하지 않았으나, 할리우드 매체 데드라인과 버라이어티 등은 양사의 거래 금액이 70억 달러(한화 약 10조 3천억 원)를 넘는 역대 최대 규모의 '페이-1' 계약으로 추정된다고 보도했습니다.

넷플릭스는 지난달 워너브러더스 디스커버리와 총 827억 달러(약 121조 5천억 원) 규모의 스튜디오·스트리밍 사업부 인수·합병 계약을 체결하는 등 플랫폼 영향력을 확장해나가고 있습니다.

(사진=게티이미지)
