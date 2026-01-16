[단독] "한국만 나오면 비싸게"…'호구' 잡힌 정부?

<앵커>



해외로 유출된 우리 문화유산이 돌아오는 건 반가운 일이지만, 그 과정은 꼼꼼히 따져봐야 할 것 같습니다. SBS가 지난 10년 치 관련 대외비 문서를 입수해 확인해 보니 우리 정부가 나설 때마다 가격이 치솟는 실태가 확인됐습니다.



노유진 기자입니다.



서울 고궁박물관에 전시된 조선시대 해시계 '앙부일구'입니다.



지난 2020년 국가유산청 산하 국외소재문화유산재단이 미국 경매에서 낙찰받아 들여왔습니다.



당시 예상가는 우리 돈 2~3천만 원 수준이었지만, 재단은 18배인 약 4억 원을 써내 낙찰받았습니다.



정부가 빠지면 어떨까.



바로 다음 해, 같은 경매에 출처가 확실해 더 높은 평가를 받은 '앙부일구'가 나왔는데, 이번에는 불과 6천여만 원, 예상가에 근접해 낙찰됐습니다.



[류호철 교수/안양대학교 문화유산 교육 전공 : 국가가 나서서 이 유산을 매입하려고 하면 그들(소유자)은 아, 원산국인 대한민국이 이 문화유산을 반드시 매입하고자 하는구나. 가격을 좀 높여도 되겠구나(생각합니다).]



실제로 지난 10년간 정부가 경매에서 사들인 문화유산을 전수 분석했더니 평균적으로 예상가의 7배가 넘는 돈을 썼습니다.



문화재를 사오는 데 쓴 돈만 130여억 원에 달합니다.



'강노초상'은 31배, 덕온공주 '동제인장'은 9.5배, 팔폭병풍 '호렵도'는 7.5배나 비쌌습니다.



통상 크리스티 같은 대형 경매사 낙찰가가 예상 범위를 크게 벗어나지 않는 점을 감안하면, 유독 우리 정부만 바가지를 쓴 셈입니다.



재단 측은 환수를 위해 어쩔 수 없었다고 해명합니다.



[국외소재문화유산재단 관계자 : 재단이 가격을 올린다는 건 사실과 좀 다르고, 재단이 꼭 필요한 유물에 대해서는 환수할 수밖에 없고.]



하지만 속내를 보면 환수 건수와 홍보 실적을 기관 성과로 평가하면서 고가 매입을 부추기고 있다는 비판이 나옵니다.



[황평우/한국문화유산정책연구소 소장 : 이거는 (예산) 낭비 수준이 아니에요. 공공 기금을 목표를 위해서 쓴 거죠. 그거는 뭐냐면 저는 실적 채우기(라고 봅니다.)]



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 김종태, 인턴 : 황누리)