"이란 군경, 시민들 향해 산탄총 발사…살상용 탄환도 사용"

이란 군경이 최소 6개 도시에서 자국 시위대를 향해 직접 총기를 발포했다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 최근 온라인에 공개된 관련 영상들을 분석해 14일(현지시간) 보도했습니다.



한 영상에는 어두운 테헤란 거리의 한 건물 옥상에서 군경을 피해 달아나는 시위대를 향해 발사된 총성이 약 20초 동안 계속해서 울려 퍼지는 모습이 담겼습니다.



총성이 멈추자 시위대는 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 언급하며 "하메네이에게 죽음을! 두려워하지 마라!"고 외칩니다.



이 목소리가 잦아들자 총격이 다시 시작됩니다.



이라크 접경 도시 아바단에서는 진압 장비를 갖춘 보안 요원 십여 명이 거리를 질주하는 모습이 영상에 포착됐습니다.



사복 차림의 민간인들이 이들을 뒤따르며 땅에서 집어 든 물건을 던졌고, 이후 보안 요원이 촬영자가 있는 방향으로 총기를 겨눠 발사하는 모습도 담겼습니다.



아바단 남쪽 도시 네이리즈에서 찍힌 다른 영상을 보면 시위대와 경찰이 30ｍ도 채 되지 않는 거리에서 대치하다가 총성이 터지고 민간인들이 도망칩니다.



이들 영상을 검토한 무기·탄약 전문가 그룹 '군비 연구 서비스'의 책임자 N.R. 젠젠-존스에 따르면 이란 군경은 살상용 탄환이나 고무탄 같은 비살상용 탄약을 모두 발사할 수 있는 산탄총을 자주 사용합니다.



또 AK 계열 소총처럼 일반적으로 살상용 탄환만 사용하는 화기를 사용하는 모습도 영상에 포착됐습니다.



이란 당국에 의한 인터넷 차단이 시작된 지난 8일 이후 공개된 병원과 영안실 영상에서는 인명 피해가 적나라하게 드러났습니다.



한 영상에서는 테헤란 외곽 카리자크 법의학 센터로 알려진 한 영안실에서 최소 100구의 시신이 가방에 싸인 채 신원 확인을 기다리고 있습니다.



테헤란 알가디르 병원에는 시신 최소 12구가 담요와 비닐에 싸인 채 놓여있고, 유가족들은 시신 주위에서 조용히 눈물을 흘리거나 통곡합니다.



최근 유출된 영상들은 대부분 인공위성 인터넷망인 스타링크 단말기를 통해 업로드된 것으로 보인다고 이란 디지털 권리 활동가들은 전했습니다.



이란 당국은 인터넷 차단에 이어 스타링크 접속도 막기 위해 전파 방해 등을 시도하고 있습니다.



미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 지난달 28일 이란에서 시위가 시작된 이후 군경 147명을 포함해 2천500명 이상이 사망한 것으로 추정합니다.



WP는 이 사망자 수를 독립적으로 검증할 수는 없었다고 밝혔습니다.



다만 인터넷이 차단된 가운데 이란 당국의 시위대 탄압 강도가 더욱 거세졌으며, 현장 영상들은 그 참혹한 실상을 그대로 보여준다고 짚었습니다.