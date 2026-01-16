뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'무혐의 종결' 수사팀장 조사…'연결 측근' 곧 소환

배성재 기자
작성 2026.01.16 07:12 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김병기 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹을 무혐의로 종결했던 당시 경찰 수사팀장이 경찰 조사를 받았습니다. 혐의를 덮어주려고 김 의원 측에 대응 매뉴얼까지 건넸단 의혹을 받고 있는데, 이 팀장과 김 의원을 연결해준 걸로 알려진 김 의원의 측근도 소환 통보를 받은 걸로 확인됐습니다.

배성재 기자가 취재했습니다.

<기자>

경찰이 어제(15일) 피의자 신분으로 소환해 조사한 박 모 경감은 지난 2024년 서울 동작경찰서 수사팀장이었습니다.

당시 김병기 의원 부인 이 모 씨의 동작구의회 업무추진비 유용 의혹을 수사해 '무혐의'로 종결처리했던 담당 팀장이었던 것입니다.

[박 모 경감/전 동작서 수사팀장 : (김병기 의원한테 사건 관련 문건 전달하신 거 맞나요?) …….]

김 의원을 둘러싼 각종 의혹 제기에 나선 전직 비서관 A 씨는 "박 경감이 수사 대응 문건을 작성해 김 의원 측에 전달했고, 비정상적인 경과 끝에 업무추진비 유용 사건이 무혐의 처분을 받았다"고 경찰에 진술했습니다.

A 씨는 또 무혐의 종결 처리된 지 2달여 뒤인 지난 2024년 10월 김 의원이 측근 B 씨와 함께 박 경감을 불러 서울 강남에서 술자리를 가졌다고 주장했습니다.

총선 이후 공직선거법 위반 공소 시효인 6개월이 지난 시점이라 사건이 처리된 것을 축하하는 성격의 자리였다는 게 전 비서관의 주장입니다.

김 의원 보좌관 출신인 B 씨는 김 의원과 박 경감을 연결해 준 것으로 알려진 인물입니다.

SBS 취재 결과 경찰은 최근 B 씨도 수사대상에 올리고, 소환을 통보한 뒤 일정을 조율 중인 것으로 확인됐습니다.

경찰은 어제 박 경감 조사 내용을 토대로, 조만간 B 씨를 불러 실제 수사 무마 시도가 있었는지 등을 확인할 방침입니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지