여, '2차 특검' 처리 강행…"공천 특검하라" 단식 돌입

민주당이 추진하는 종합 특검법안이 본회의에 상정돼서, 지금 국회에서는 국민의힘이 신청한 무제한 토론, 필리버스터가 진행되고 있습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 민주당의 공천 헌금 의혹들과 통일교 의혹을 수사할 특검을 도입해야 한다면서 무기한 단식에 들어갔습니다.



박재연 기자입니다.



민주당이 새해 첫 처리 법안으로 공언해온 '2차 종합 특검법안'이 어제(15일) 국회 본회의에 상정됐습니다.



[정청래/민주당 대표 : 내란 잔재를 완전하게 청산하기 위해서 내란의 티끌까지 법정에 세워야 된다고 저는 연일 말하고 있습니다.]



'2차 특검'은 내란, 김건희, 채 상병 등 3대 특검에서 미진한 부분을 다루는데, 12·3 계엄과 관련해서 북한 공격을 유도해 전쟁 또는 무력충돌을 일으키려 했다는 외환, 군사반란 등 혐의와 국가기관이나 지방자치단체가 계엄 선포에 동조했다는 의혹 등이 수사 대상에 포함돼 있습니다.



국민의힘과 개혁신당은 2차 종합 특검은 선거용 내란몰이라며 합법적 의사진행 방해인 무제한 토론, 즉, 필리버스터에 돌입했습니다.



[천하람/개혁신당 원내대표 : 저는 2차 종합 특검법, 본질을 이야기하자면 더불어민주당의 특권 의식과 내로남불이라고 생각합니다.]



장동혁 국민의힘 대표는 어제 오후 국회 본청 로텐더홀에서 무기한 단식에 들어갔습니다.



공천헌금 의혹과 통일교 의혹을 수사할 이른바 '쌍특검' 도입을 수용하라고 민주당에 요구했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 민주당의 무도함이 제 단식을 통해서 국민들께 더 강력하게 목소리가 전달되길 바라겠습니다.]



이준석 개혁신당 대표는 장 대표의 단식 돌입 소식에 "국민의힘과의 공조를 위해 해외 출장에서 조기에 귀국하겠다"고 SBS에 밝혔습니다.



민주당은 장 대표 단식에 대해 한동훈 전 대표 제명으로 인한 국민의힘 내부 갈등을 희석하려는 물타기용 단식이라고 깎아내렸습니다.



