1. '체포방해' 1심 선고…오늘 낮 2시 생중계



계엄과 관련해 8개의 재판을 받고 있는 윤석열 전 대통령이 체포방해 혐의 등으로 오늘 첫 선고를 받습니다. 재판은 오늘(16일) 낮 2시부터 생중계됩니다.



2. 김경 2차 조사…강선우 20일 소환 통보



강선우 의원에게 공천 헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 두 번째 경찰 조사를 마치고 오늘 새벽 귀가했습니다. 경찰은 강 의원에게도 오는 20일 출석을 통보했습니다.



3. '2차 특검법안' 본회의 상정…장동혁 단식 돌입



민주당이 추진하는 2차 종합특검 법안이 본회의에 상정됐습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 민주당의 공천 헌금 의혹과 통일교 연루 의혹을 수사할 특검을 도입해야 한다면서 무기한 단식에 돌입했습니다.



4. "이란서 처형 800건 중단"…압박 강도 높이는 미



미국 백악관이 이란 정부가 반정부 시위대 800명에 대한 처형을 중단했다고 밝혔습니다. 군사 개입 가능성이 여전하다고 밝히는 등 이란에 대한 압박 강도를 높이고 있습니다.