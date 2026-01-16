"독재 시대야?"…시장실 방문객은 휴대폰 '압수'

먼저 경남 통영시에서 시장실에 들어가는 방문객은 휴대전화를 놓고 가야 한다고 해서 갑질 논란이 불거졌다고요?



통영시민참여자치연대는 최근 경남도청에서 기자회견을 했는데요. 시장실을 방문하는 시민과 공무원들에게 휴대전화를 비서실에 맡기게 한 조치를 두고 "독재 시대를 방불케 하는 시대착오적 갑질"이라고 비판했습니다.



단체에 따르면 통영시는 시장실을 찾는 시민과 소속 공무원들의 휴대전화를 보관함에 수거해 관리해 온 것으로 알려졌는데요.



시민단체는 헌법이 보장한 통신의 자유와 기본권 침해라며, "행정이 투명하다면 녹취를 두려워할 이유가 없다"고 주장했습니다.



또 동료 공직자조차 믿지 못해 휴대전화부터 맡기게 하는 폐쇄적인 행정 문화가 낮은 청렴도 평가로 이어졌다고 지적했는데요.



실제로 지난해 국민권익위원회가 발표한 공공기관 종합청렴도 평가에서 통영시는 종합 4등급에 그쳤고, 민원인과 내부 직원이 평가하는 청렴체감도 항목에서는 최하위 등급인 5등급을 기록했습니다.



논란이 커지자 통영시는 "공무원들의 휴대전화 벨 소리가 결재에 방해가 돼 보관함을 설치했다"고 해명했는데요.



하지만 이후 시장 비서실에 있던 휴대전화 보관함과 안내문을 모두 철거한 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 통영시민참여연대)