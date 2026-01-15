뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이란 반정부 시위 진압 과정서 적신월사 직원도 숨져

강민우 기자
작성 2026.01.15 23:49 조회수
이란 반정부 시위 진압 과정서 적신월사 직원도 숨져
▲ 지난 9일 이란 테헤란 시내의 반정부 시위

이런 반정부 시위가 당국의 강경 진압으로 최대 2만 명이 숨졌다는 관측까지 나오는 상황에서, 이란적신월사( 赤新月社) 소속 직원도 숨진 것으로 확인됐습니다.

국제적십자사·적신월사연맹(IFRC·The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)에 따르면, 지난 10일 이란 북부 길란 지역에서 임무를 수행하던 이란적신월사 소속 아미르 알리 라티피가 숨지고 동료 5명이 다쳤습니다.

적신월사는 이슬람권의 국제적십자사를 일컫는 용어로, 이슬람권 국가에서 각종 구호나 사회복지, 혈액 사업 등 인도적 활동을 펼치는 단체입니다.

IFRC는 "이란에서 계속되는 소요 사태가 이란 국민에게 미치는 영향을 깊이 우려한다"며 "인도주의 활동가는 보호받아야 한다"고 밝혔습니다.

사상자가 나온 경위를 구체적으로 설명하진 않았습니다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 전날까지 18일간 이란 전국 187개 도시에서 시위가 벌어져 시민과 군경을 포함해 최소 2,615명이 숨지고 시위 참가자 등 18,470명이 체포됐다고 전했습니다.

노르웨이 기반 단체 이란인권(IHR)은 시위 관련 사망자가 최소 3,428명이라고 집계했고, 미국 CBS는 소식통을 인용해, 이란 시위 사망자가 12,000명~20,000명 수준으로 추정된다고 보도하기도 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지