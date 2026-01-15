정부, '이재명 피습 사건' 테러 지정 추진…민주 "재수사해야"

▲ 김민석 국무총리가 1월 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

정부가 이재명 대통령의 민주당 대표 시절 가덕도 피습 사건에 대한 테러 지정 여부를 심의하기로 한 가운데, 여권에서 테러 지정은 물론 전면적인 재수사를 촉구하는 목소리가 나왔습니다.재작년 1월 2일, 당시 민주당 대표였던 이 대통령은 부산 가덕도 신공항 건설 부지 시찰을 마치고 이동하던 중 60대 김 모 씨가 휘두른 흉기에 피습당했습니다.당시 김 씨는 지지자로 위장해 이 대통령에게 접근한 것으로 파악됐습니다.총리실은 어제(14일), "김민석 국무총리는 국가정보원에 요청했던 대테러합동조사팀 재가동 결과와, 테러지정 관련 법률 검토 결과를 종합해 오는 20일 제22차 국가테러대책위원회 소집을 결정했다"고 밝혔습니다.국가테러대책위원회의는 김민석 총리가 위원장을 맡고, 정부부처 장관들과 국가정보원장, 대통령경호처장을 비롯해 관세청·경찰청·소방청·질병관리청·해양경찰청 등 대테러 관계기관장 20명이 위원으로 참여합니다.이러한 정부 움직임 속에 더불어민주당은 "사건의 성격을 분명히 규정하고 그에 걸맞은 수사 체계로 전환해야 할 시점"이라고 강조했습니다.피습 사건 당시 이 대통령을 근접 수행했던 김지호 민주당 대변인은 오늘(15일), "공당 대표를 향한 물리적 위해는 개인에 대한 범죄가 아니라 민주주의와 국가 안전을 겨냥한 중대 사안"이라면서, "윤석열 정부 시절, 단독·우발 사건으로 축소 관리되며 충분한 진상 규명이 이뤄지지 않았다는 의혹을 받아왔다"고 지적했습니다.김지호 대변인은 "사건 직후 현장 물청소가 이뤄지고, 증거 보존이 제대로 되지 않았다는 점, 사건의 중대성을 낮추는 취지의 문자와 설명이 배포됐다는 정황은 단순한 부실 대응으로만 보기 어렵다"며, 전면적 검증이 필요하다고 강조했습니다.그러면서, "관계기관이 참여하는 종합적이고 독립적인 수사에 즉각 착수할 것을 촉구한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)