[날씨] 한겨울에 남부 '20도 육박'…당분간 추위 잠잠

마치 초봄처럼 날씨가 온화해졌습니다.



오늘(15일) 남부 지방은 낮 기온이 20도 가까이 오르면서 기상 관측 사상 1월 역대 최고 기온을 새로 썼습니다.



서울도 오늘 10.2도까지 오르면서 3월 초 중순만큼 포근했는데요.



남부 지방에 이례적인 고온의 원인은 고기압 따라 불어든 온난한 남서풍과 강한 볕 때문입니다.



당분간은 큰 추위 없겠지만, 내일까지는 서풍이 유입되면서 고농도 먼지가 날아들겠습니다.



때문에 내일 오전까지 수도권과 충청, 전북과 광주, 대구·경북은 미세먼지 농도 매우 나쁨 수준 예상되고요, 충청권에서는 내일 미세먼지 비상저감조치도 시행이 되겠습니다.



게다가 내일 오전까지 대부분 지역에 안개가 짙게 끼니까요.



교통안전에 각별히 주의하셔야겠습니다.



밤사이 복사냉각 효과로 내일 아침은 대부분 영하권으로 떨어지겠습니다.



낮 기온은 오늘보다는 3, 4도가량이 낮겠지만, 여전히 평년보다 높겠습니다.



절기 대안이 들어 있는 다음 주에는 다시 매서운 한파가 찾아오겠습니다.



(남유진 기상캐스터)