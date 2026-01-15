뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코치 된 '국민 거포'…"내 선수 인생은 100점"

이성훈 기자
작성 2026.01.15 21:24 조회수
PIP 닫기
지난 시즌을 끝으로 은퇴한 국민 거포 박병호 키움 코치가 은퇴 후 첫 인터뷰를 가졌습니다.

다시 태어나도 홈런 타자가 되고 싶다며 지난 선수 인생에 백점 만점을 줬습니다.

키움의 '3군 지도자'로 새 출발 하는 박병호 코치는 은퇴 결정에 후회는 없다고 밝혔습니다.

[박병호/키움 잔류군 코치 : 경쟁에서 지고 있고 실력으로 차이가 난다는 걸 몸으로 좀 느끼면서 작년 시즌 중반부터는 서서히 (은퇴) 준비를 해왔던 것 같습니다.]

박 코치는 역대 4위인 통산 418홈런을 때려 '국민 거포'로 불렸는데요.

최선을 다한 야구 인생에 자부심을 드러냈습니다.

[박병호/키움 잔류군 코치 : (야구 인생에) 100점 주고 싶습니다. 다시 야구를 한다고 하더라도 홈런을 많이 치는 선수가 되고 싶습니다. 단 어린 나이에 일찍 그게 시작이 됐으면 좋겠습니다.]

자신의 후계자로는 KT 시절 함께 했던 안현민을 꼽았습니다.

[박병호/키움 잔류군 코치 : '쉬는 날 뭐했어?' 물어봤는데, 야외 헬스장을 갔다 왔다고 하더라고요. '생각이 남다르구나' 했는데, 올 시즌에 무시무시한 성적을 낼 것 같습니다.]
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지