뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'첫 골'에 '철벽 수비'까지…괴물이 돌아왔다!

하성룡 기자
작성 2026.01.15 21:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

부상에서 돌아온 바이에른 뮌헨의 김민재 선수가 시즌 첫 골에 철벽 수비까지 뽐냈습니다. 경기 MVP에 뽑힐 만큼 완벽한 복귀전이었습니다.

하성룡 기자입니다.

<기자>

허벅지 부상으로 뒤늦게 새해 첫 경기에 나선 김민재는 엄청난 존재감을 뽐냈습니다.

1대 1로 맞선 후반 26분, 길게 넘어온 크로스를 동료가 헤더로 연결하자, 김민재가 다시 머리로 방향을 바꿔 결승골을 터뜨렸습니다.

이번 시즌 반환점에서 터진 1호 골입니다.

본업인 수비도 눈부셨습니다.

특히 쾰른의 카민스키가 1대 1 기회를 눈앞에 둔 상황에서 엄청난 속도로 추격해, 안전하게 공만 가로채며 실점 위기를 지워낸 이 장면이 압권이었습니다.

완벽한 철벽 수비에 상대 사령탑마저 탄식했습니다.

[크바스니오크/쾰른 감독 : 카민스키가 시속 0.4km만 더 빨랐어도 김민재를 따돌릴 수 있었을 텐데, 엄청난 스피드의 김민재가 발 빠른 카민스키를 따라잡았습니다.]

김민재의 맹활약을 앞세워 3대 1로 역전승을 거둔 뮌헨은, 개막 이후 17경기 무패 행진을 달리며 분데스리가 전반기 역대 최다 승점과 동률을 이뤘고, 전반기 팀 내 입지가 다소 흔들렸던 김민재는 부상 복귀전에서 경기 MVP에 선정됐습니다.

(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 한송연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지