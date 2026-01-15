장동혁, 국회서 무기한 단식 돌입…'쌍특검법' 수용 요구

<앵커>



민주당이 추진하는 '2차 종합 특검법안'이 오늘(15일) 국회 본회의에 상정됐습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 민주당의 공천헌금 의혹과 통일교 연루 의혹을 수사할 특검을 도입해야 한다며 무기한 단식에 들어갔습니다.



이 내용은, 박재연 기자가 전하겠습니다.



<기자>



민주당이 새해 첫 처리 법안으로 공언해 온 '2차 종합 특검법안'이 오늘 국회 본회의에 상정됐습니다.



[정청래/민주당 대표 : 내란 잔재를 완전하게 청산하기 위해서 내란의 티끌까지 법정에 세워야 된다고 저는 연일 말하고 있습니다.]



'2차 특검'은 내란, 김건희, 채 상병 등 3대 특검에서 미진한 부분을 다루는데, 12·3 계엄과 관련해서 북한 공격을 유도해 전쟁 또는 무력 충돌을 일으키려 했다는 외환, 군사 반란 등 혐의와 국가기관이나 지방자치단체가 계엄 선포에 동조했다는 의혹 등이 수사 대상에 포함돼 있습니다.



국민의힘과 개혁신당은 2차 종합 특검은 선거용 내란 몰이라며 합법적 의사진행 방해인 무제한 토론, 즉 필리버스터에 돌입했습니다.



[천하람/개혁신당 원내대표 : 저는 2차 종합 특검법, 본질을 이야기하자면 더불어민주당의 특권 의식과 내로남불이라고 생각합니다.]



장동혁 국민의힘 대표는 오늘 오후 국회 본청 로텐더홀에서 무기한 단식에 들어갔습니다.



공천헌금 의혹과 통일교 의혹을 수사할 이른바 '쌍특검' 도입을 수용하라고 민주당에 요구했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 민주당의 무도함이 제 단식을 통해서 국민들께 더 강력하게 목소리가 전달되길 바라겠습니다.]



이준석 개혁신당 대표는 장 대표의 단식 돌입 소식에 "국민의힘과의 공조를 위해 해외 출장에서 조기에 귀국하겠다"고 SBS에 밝혔습니다.



민주당은 장 대표 단식에 대해 한동훈 전 대표 제명으로 인한 국민의힘 내부 갈등을 희석하려는 물타기용 단식이라고 깎아내렸습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 남일)