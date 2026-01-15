뉴스
'제명 의결' 일단 보류…'가처분 신청' 카드 준비

김보미 기자
작성 2026.01.15 20:18
<앵커>

국민의힘 장동혁 대표가 제명 대상이 된 한동훈 전 대표에게 소명의 기회를 주겠다며 오늘(15일)로 예상됐던 제명 의결을 늦추겠다고 밝혔습니다. 하지만 한 전 대표 측은 당에 재심을 청구하지 않고, 법적 대응에 나서겠다며 맞서고 있습니다.

먼저 김보미 기자입니다.

<기자>

국민의힘 윤리위원회의 한동훈 전 대표에 대한 '심야 제명 결정' 이후, 하루 만에 열린 최고위원회의.

장동혁 대표는 제명을 확정하는 최고위 의결을 연기하겠다고 밝혔습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 한동훈 전 대표는 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 말씀하고 계시고…. 재심의를 청구할 수 있는 기간을 부여하는 게 맞다고 생각합니다.]

재심을 청구할 시간을 줄 테니 한 전 대표가 재심을 받으며 직접 소명도 해보라는 얘기로, 당헌당규상 재심 청구 시한인 오는 23일까지 의결을 미룬 겁니다.

하지만 한 전 대표 측은 '재심 청구는 없다'는 입장이 그대로인 것으로 전해졌습니다.

[한동훈/전 국민의힘 대표 (어제) : 윤리위 결정은 이미 결론을 정해놓고 끼워 맞춘 요식행위 같은 것이었죠.]

장 대표가 의결을 보류한 이유는, 당 윤리위의 제명 결정 과정에서 한 전 대표에게 방어권을 제대로 보장해 주지 않았다는 논란을 의식했다는 분석이 우선 나오고 있습니다.

이와 관련해 한 국민의힘 의원은 "장 대표가 한 전 대표의 제명 효력정지 가처분 신청에 대비하려고 절차적 정당성을 다져두는 것"이라는 분석을 내놓기도 했습니다.

한 친한동훈계 의원은 "지각생을 '학폭'으로 몰아 퇴학시키려고 한 마당에 누가 소명하고 사과하겠냐"며 "그러면 오히려 우스운 꼴이 되는 셈"이라고 말했습니다.

한 전 대표 측이 '가처분 카드'를 꺼내 들려는 건, 승산이 있다고 보기 때문입니다.

[김종혁/전 국민의힘 최고위원 (YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰') : 승산이 있다고 생각합니다. (윤리위가) 본인한테 문자 한 통화 보내고 나서 그다음 날 바로 (징계) 회의를 연 거잖아요?]

열흘쯤 휴전하는 모양새지만, 두 전, 현직 대표가 극적으로 정치적 타협을 할 가능성을 점치기는 어려워 보입니다.
