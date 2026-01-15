뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

패럴림픽·아시안게임 앞둔 장애인 국가대표, 새해 훈련 시작

이정찬 기자
작성 2026.01.15 18:02 조회수
패럴림픽·아시안게임 앞둔 장애인 국가대표, 새해 훈련 시작
▲ 2026년 국가대표 훈련 개시식

밀라노 동계 패럴림픽과 나가노 장애인 아시안게임을 앞둔 장애인 국가대표 선수들이 훈련 개시식을 열고 선전을 다짐했습니다.

대한장애인체육회는 오늘(15일) 이천선수촌에서 2026년 훈련의 시작을 알렸습니다.

휠체어컬링 남봉광과 탁구 윤지유는 국가대표 선수단 대표로 "최고의 성적을 거두기 위해 필승의 신념으로 훈련에 임하겠다"고 '선수 다짐'을 발표했습니다.

장애인 대표팀은 3월 이탈리아에서 열리는 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽에 출전하고, 10월에는 일본에서 벌어지는 아이치·나고야 장애인 아시안게임에 출전합니다.

훈련 개시식에는 최휘영 문화체육관광부 장관, 정진완 대한장애인체육회장을 비롯해 선수, 지도자, 후원사 관계자 등 총 150여 명이 참석했습니다.

정진완 회장은 "대한장애인체육회는 선수 중심의 정책, 현장 중심의 지원을 원칙으로 여러분이 오로지 훈련에만 집중할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔습니다.

최휘영 장관은 "선수 여러분이 훈련과 경기에 전념할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했습니다.

(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지