'그린란드 병합' 트럼프 구상에 미국인도 5명 중 1명만 찬성

▲ 14일 그린란드 수도 누크에 있는 미국 영사관 현관에 걸린 성조기

덴마크의 자치령인 그린란드를 병합하려는 도널드 트럼프 미국 대통령의 구상에 미국 국민조차도 반대 여론이 압도적으로 높은 것으로 나타났습니다.로이터 통신이 여론조사 업체 입소스에 의뢰해 14일(현지시간) 발표한 미국 내 여론조사 결과에 따르면, '그린란드를 취득하려는 미국의 노력에 찬성하십니까'라는 질문에 찬성은 17%, 반대는 47%로 집계됐습니다.'모르겠다'라거나 응답하지 않은 경우는 36%였습니다.다만, 공화당 지지자는 40%가 찬성해 반대 14%보다 많았습니다.반면에 민주당 지지자는 2%만이 찬성했으며 79%가 반대한 것으로 나타났습니다.그린란드 병합에 군사력을 동원하는 것은 지지 정당을 막론하고 절대다수가 반대했습니다.전체 응답자의 4%만이 '군사력을 사용해 그린란드를 점령하는 것이 좋은 생각인가'라는 설문에 찬성했으며, 71%가 반대했습니다.공화당 지지자 역시 이 설문에 찬성은 8%뿐이었고, 반대가 60%로 압도적으로 많았습니다.민주당 지지자의 경우 찬성 1%, 반대 89%였습니다.이번 조사는 12~13일 이틀간 미국 전역에서 성인 1천217명을 상대로 이뤄졌으며 표본 오차는 전체 성인의 경우 ±3%P, 정당원 등의 경우 ±5%P였습니다.영국 시사주간지 이코노미스트가 유거브에 의뢰해 미국 성인을 대상으로 한 여론조사에서도 비슷한 결과가 나왔습니다.'그린란드를 획득하기 위해 미국이 군사력을 사용하는 데 찬성(또는 반대)하십니까'라는 설문에 응답자 8%만이 찬성했으며 68%가 반대했습니다.다만, 이 조사에서는 공화당 지지자의 경우 찬성이 18%, 반대가 45%로 로이터-입소스 여론조사보다는 찬성 의견 비율이 다소 높았습니다.'그린란드가 덴마크를 떠나 미국으로 병합되도록 하기 위해 그린란드 주민에게 1만~10만 달러(약 1천470만~1억4천700만원)를 미국이 지급하는 방안에는 찬성(또는 반대)하십니까'라는 설문에도 전체 응답자의 13%만 지지했을 뿐 64%가 반대하는 것으로 나타났습니다.해당 여론조사는 9~12일 미국 성인 1천602명을 상대로 진행됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)