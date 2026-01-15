"트럼프, 안보팀에 대이란 군사행동 시 '신속·단호' 주문"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 반정부 시위가 발생한 이란에 군사 개입 가능성을 거듭 경고한 가운데, 이를 실제 이행할 경우 신속·단호함을 강조했다고 미국 NBC 방송이 14일(현지시간) 보도했습니다.NBC는 해당 사안에 대해 잘 아는 소식통들과 미 정부 당국자를 인용, 트럼프 대통령이 백악관 국가안보팀에 이란에 대한 군사작전을 행할 경우 '신속하고 단호하게' 이뤄져야 하며, 몇주 혹은 몇 달이 걸리는 장기전으로 가서는 안 된다고 강조했다고 전했습니다.보도에 따르면 트럼프 대통령은 전날 국가안보팀에 미국의 이란 군사 행동을 통해 달성하고자 하는 목표를 설명했습니다.미 국방부는 트럼프 대통령의 목표를 충족할 수 있는 맞춤형 옵션을 마련, 이날 트럼프 대통령에게 보고할 예정입니다.한 소식통은 트럼프 대통령이 "무슨 일을 하든 확실하게 하고 싶어 한다"고 말했습니다.그러나 트럼프 대통령의 참모들은 미국의 이란 군사 개입 시 이란 정권의 신속한 붕괴를 장담하지는 못하는 상황입니다.참모들은 또 이란의 반격에 대비하기 위해 필요한 군사 자산들을 역내에 확보하지 못할 수도 있다고 우려하고 있습니다.이런 상황에서 트럼프 대통령이 군사 개입 결정한다면, 최소한 초기 단계에서는 제한적인 미군의 공격을 승인하고 필요시 이를 확대한다는 선택지를 남겨둘 수도 있다는 게 소식통들의 전언입니다.다만 현재 상황이 빠르게 변하고 있으며 이날 오후까지 어떤 결정도 내려지지 않았다고 소식통들은 전했습니다.전날 트럼프 대통령은 이란 정부가 반정부 시위대를 교수형에 처한다면 '매우 강력한 조치'를 할 것이라며, 군사작전도 선택지에서 배제하지 않았다는 점을 강조한 바 있습니다.백악관 관계자는 트럼프 대통령의 결정과 관련, "이란 사태를 해결하기 위해 트럼프 대통령은 모든 옵션을 쓸 수 있다"고만 말했습니다.이 관계자는 지난해 이란과 이달 초 베네수엘라에서 벌어진 미군 작전 등을 거론하며 "그는 자신이 말하는 것을 결국 한다"고 덧붙였습니다.