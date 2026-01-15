장동혁,'쌍특검법' 수용 촉구 단식 돌입…'한동훈 제명' 보류

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 한동훈 전 대표에 대한 제명 징계에 대해 재심을 청구할 기회를 부여하겠다며 결정을 미뤘습니다. 그러면서 장 대표는 또 민주당에 '통일교 유착의혹 특검'과 '공천헌금 의혹 특검' 수용을 요구하며 단식 농성에 들어갔습니다.



김형래 기자가 전해드립니다.



<기자>



국민의힘 장동혁 대표는 통일교의 정치권 유착 의혹과 민주당 공천헌금 의혹 등 이른바 '쌍특검법' 추진을 위해 단식에 들어간다고 밝혔습니다.



앞서 '통일교 특검'을 공동으로 추진하겠다고 밝힌 국민의힘과 개혁신당은 민주당 주도로 오늘(15일) 국회 본회의에 상정된 '2차 종합특검법' 처리를 막기 위한 무제한 토론, 필리버스터에도 협력하기로 했습니다.



이에 따라 필리버스터 1번 주자로 천하람 개혁신당 원내대표가 나섰는데, 장 대표는 천 원내대표의 발언 시작에 맞춰 단식 농성에 들어갔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 특검법을 거부하고 있는 민주당의 무도함이 제 단식을 통해서 국민들께 더 강력하게 목소리가 전달되길 바라겠습니다.]



장 대표는 오전 최고위원회의에서는 전날 새벽 윤리위원회가 결정한 한동훈 전 대표 제명안을 즉시 의결하지는 않겠다고 밝혔습니다.



징계 결정을 미룬 이유에 대해서는 한 전 대표에게 재심 청구 기회를 부여하기 위한 차원이라고 설명했습니다.



당규상 징계 결정을 통보받은 당사자는 열흘 이내에 재심을 청구할 수 있는데, 이 기간을 보장해 주겠다는 겁니다.



다만 한 전 대표는 전날 이미 윤리위 결정에 대해 재심을 청구할 생각이 없다는 입장을 밝혔습니다.



[한동훈/국민의힘 전 대표 : 윤리위의 결정은 이미 결론을 정해놓고 끼워 맞춘 요식행위 같은 것이었죠. 재심 신청할 생각 없습니다.]



최고위 이후 열린 의원총회에서는 공개 발언을 요청한 의원 대다수가 한 전 대표에 대한 징계가 과하다며 정치적 방법으로 갈등을 해결해야 한다고 언급한 걸로 전해졌습니다.



