경주시-지역 세무사회, '고향사랑기부' 활성화 위해 맞손

▲ 한국세무사회-경주지역세무사회, 고향사랑기부 활성화 업무협약 체결

지난해 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 정상회의를 성공리에 개최한 경주시가 지역 세무사회와 함께 고향사랑기부 활성화를 위해 뜻을 모으기로 했습니다.경주시는 지난 13일 힐튼호텔 경주 체리홀에서 열린 경주지역 세무사회 신년회에서 지역소멸 위기 극복과 지역경제 활성화를 위한 고향사랑기부제 확산 업무협약을 체결했다고 밝혔습니다.이번 협약에 따라 경주시는 고향사랑기부제 운영 기준과 기부 혜택을 확대하고, 고향사랑기부 홍보대사로 활동하는 세무사들에 대한 행정적·제도적 지원을 강화하기로 했습니다.경주 지역 세무사회는 마을세무사를 비롯한 소속 세무사들이 직접 나서 고향사랑기부 세제혜택을 중심으로 한 안내와 홍보를 통해 경주시 고향사랑기부 확산에 적극 협력하기로 했습니다.구재이 한국세무사회 회장은 "이번 경주시와 경주지역 세무사간의 협약은 지역단위까지 고향사랑기부 활동과 성과를 구체화하는 모범사례로 경주 고향사랑기부 10억 만들기를 적극 지원할 것"이라고 말했습니다.